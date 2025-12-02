Un hombre encontró una roca y cuando la abrió encontró un increíble tesoro: "Cayó de la Tierra"

Un hombre emprendió una bùsqueda de tesoros en Australia para encontrar materiales valiosos y en su travesía por una excavación halló una roca rojiza cuyo interior sorprendió a geólogos de todo el mundo. Cuál fue el descubrimiento que revitalizó los estudios de los científicos.
El aficionado a la búsqueda de tesoros David Hole viajó hacía el Parque Regional Maryborough, en Australia, para buscar materiales de gran valor y terminó encontrándose una roca rojiza muy pesada -de 17 kilos, precisamente- que le llamó poderosamente la atención. Hole no solo se llevó la roca, sino que trató de abrirla sin éxito: una sierra de roca, una amoladora angular, un taladro e incluso ácido fueron las técnicas que empleó para ver en su interior.
Ante la frustración, Hole llevó la roca al Museo de Melbourne y su director se mostró asombrado ante el hallazgo: era un meteorito de 4.600 millones de años. “Los meteoritos ofrecen la forma más económica de exploración espacial. Nos transportan al pasado, proporcionando pistas sobre la edad, la formación y la composición química de nuestro Sistema Solar (incluida la Tierra)”, remarcó Dermot Henry en declaraciones a la prensa.
Qué había en el interior del meteorito
Los geólogos del museo encontraron en el interior de la roca polvo de estrellas, elementos de la tabla periódica y moléculas orgánicas como aminoácidos. “No se sabe con certeza cuándo cayó a la Tierra. Las pruebas de carbono-14 sugieren que fue entre 100 y 1000 años atrás”, precisó el director del Museo de Melbourne.