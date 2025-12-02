Un hombre encontró una roca y cuando la abrió encontró un increíble tesoro: "Cayó de la Tierra"

Un hombre encontró una roca y cuando la abrió encontró un increíble tesoro.

Un hombre emprendió una bùsqueda de tesoros en Australia para encontrar materiales valiosos y en su travesía por una excavación halló una roca rojiza cuyo interior sorprendió a geólogos de todo el mundo. Cuál fue el descubrimiento que revitalizó los estudios de los científicos.

El aficionado a la búsqueda de tesoros David Hole viajó hacía el Parque Regional Maryborough, en Australia, para buscar materiales de gran valor y terminó encontrándose una roca rojiza muy pesada -de 17 kilos, precisamente- que le llamó poderosamente la atención. Hole no solo se llevó la roca, sino que trató de abrirla sin éxito: una sierra de roca, una amoladora angular, un taladro e incluso ácido fueron las técnicas que empleó para ver en su interior.

El increíble meteorito que descubrió un hombre en una caza de tesoros.

Ante la frustración, Hole llevó la roca al Museo de Melbourne y su director se mostró asombrado ante el hallazgo: era un meteorito de 4.600 millones de años. “Los meteoritos ofrecen la forma más económica de exploración espacial. Nos transportan al pasado, proporcionando pistas sobre la edad, la formación y la composición química de nuestro Sistema Solar (incluida la Tierra)”, remarcó Dermot Henry en declaraciones a la prensa.

Qué había en el interior del meteorito

Los geólogos del museo encontraron en el interior de la roca polvo de estrellas, elementos de la tabla periódica y moléculas orgánicas como aminoácidos. “No se sabe con certeza cuándo cayó a la Tierra. Las pruebas de carbono-14 sugieren que fue entre 100 y 1000 años atrás”, precisó el director del Museo de Melbourne.