Impacto por la opinión del Colo Barco sobre un jugador de River

Valentín Barco rompió el silencio en la previa de un nuevo partido del Racing de Estrasburgo por la Ligue 1 de Francia y dejó un mensaje para un futbolista de River Plate que no terminó el 2025 de la mejor manera. El futbolista surgido de las inferiores de Boca Juniors tuvo que elegir entre los mejores jugadores de la actualidad y "ninguneó" a uno de los nombres del elenco que comanda Marcelo Gallardo. Además, dejó afuera de la lista a otros cracks que brillan en sus respectivos clubes.

El hombre del conjunto de Núñez que no mencionó el defensor fue nada más y nada menos que el colombiano Kevin Castaño, quien tuvo un flojo rendimiento de la mano del "Muñeco" desde su arribo. De hecho, en la charla con el youtuber Ezzequiel, contestó a la pregunta de a quién considera mejores que él hoy en día y sólo mencionó a cuatro de los nombrados por el mencionado influencer en la entrevista para su canal de YouTube.

Valentín Barco ninguneó a una figura de River

El defensor con pasado en Boca Juniors sólo respondió "Sí" cuando consideró que el jugador mencionado es mejor que él en la actualidad y sólo destacó a Ezequiel "Equi" Fernández, Mateo Kovacic, Marc Cucurella y Eduardo Camavigna. Los que quedaron afuera y por los que no afirmó el lateral fueron Álvaro Carreras, Lucas Paquetá, Richard Ríos, Joaquín Piquerez, Bruno Guimaraes, Fran García, Warren Zaire-Emery, Myles Lewis-Skelly, Nicolás De La Cruz, Joelinton, Kobbie Mainoo, Matías Viña, Ander Herrera y Ferland Mendy.

Kevin Castaño, ninguneado por Colo Barco

Cuándo vuelve a jugar el Colo Barco con el Racing de Estrasburgo de Francia

Luego de cumplir una fecha de suspensión con el equipo francés tras su expulsión contra el Lens, el exjugador de Boca que se perdió el cruce contra el Brest tendrá la oportunidad de volver a jugar. Este sábado 6 de diciembre su equipo visita al Toulouse por la fecha 15 de la Ligue 1 con el objetivo de sumar de a tres y acercarse a los puestos de copas internacionales del año 2026. Actualmente están octavos con 22 puntos, a dos del sexto lugar que ocupa el Olympique de Lyon que hoy clasificaría a la Conference League.

Cabe destacar que en los próximos días también jugará por este certamen continental y será cuando visite al Aberdeen de Esocia. Será el jueves 11 de diciembre desde las 17 horas por la quinta jornada del torneo en el que ya acumulan 3 victorias y un empate, por lo que cuenta con 10 unidades. Por supuesto, el argentino que podría jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina es una pieza fundamental del equipo que en este caso volverá tras una suspensión por una tarjeta roja en la liga doméstica.

Los números de Colo Barco en Racing de Estrasburgo