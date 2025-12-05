Capacidad Proveedora PyME: Formosa reunió a empresarios para el fortalecimiento productivo local

En el marco de la 2° edición del Programa de Capacidad Proveedora PyME, Formosa vivió el evento Vinculación y Negociación Proveedora PyME, organizado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia.

En diálogo con AGENFOR, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, expresó que toda la cartera económica concluye un 2025 activo lleno de desafíos. “Estamos cerrando un año de mucho trabajo y esfuerzo”, expresó en el Galpón G del Paseo Costanero Vuelta Formosa, lugar en donde se desarrolló el evento el pasado jueves.

De esta manera, el funcionario explicó que convocar a las empresas a participar de la Capacidad Proveedora PyME requirió mucho trabajo, y destacó que esta actividad forma parte de un programa integral que el Ministerio de Economía viene desarrollando. La misma tuvo como cierre de actividades una ronda de negocios en la cual empresarios, oferentes y demandantes se sentaron juntos, y cada uno pudo presentar sus productos. A partir de allí se generaron numerosas oportunidades de negocio y nexos entre los actores.

La importancia en la participación

Cosenza aseveró que este tipo de encuentros se enmarcan en una política pública del Gobierno de la provincia y cuyo objetivo es “cuidar a nuestros empresarios ya que, no solamente mueven la economía sino que también son generadores de puestos de trabajo”.

De esta manera, y a modo de conclusión de las actividades realizadas, valoró la participación de las aproximadamente 60 empresas que participaron de esta propuesta y detalló que representan a diferentes sectores como el ferretero, supermercados, industrial, entre otros.

El funcionario señaló que muchas empresas participaron en la ronda de negocios con el objetivo de llegar a acuerdos, comprando y vendiendo productos, muchos de los cuales se elaboran en Formosa. Asimismo, destacó que, gracias al trabajo que lleva adelante el Ministerio de Economía, hoy es posible vincular empresas que antes, por distintas razones, no se conocían, incluyendo tanto productos como servicios.

Y remarcó: “Esa vinculación o trabajo en redes nos ha permitido tomar la decisión de hacer una ronda de negocios de estas características, para que desarrollen su actividad comercial, se puedan conocer y afianzar esos lazos económicos".

A contramano del gobierno nacional

Cosenza diferenció las políticas de Formosa, en contraposición con las del gobierno nacional, y lamentó que “no sea lo normal tener un Estado presente y un Gobierno que acompañe a todos los sectores productivos”.

El funcionario cuestionó fuertemente a la administración nacional y agregó: "Lo que ocurre a nivel nacional, liderado por Javier Milei y su equipo económico, parece ser una destrucción masiva del sector industrial y empresarial argentino, empezando por las importaciones’.”

Con respecto a las importaciones y las recientes aperturas impulsadas por Milei, Cosenza destacó: "Muchos empresarios locales nos dicen que esto perjudica sus ventas, porque los productos importados ingresan sin impuestos y compiten de manera injusta con los productos argentinos.”

Finalmente, el Subsecretario puso en valor las políticas económicas del Gobierno provincial y la articulación con el sector privado para cuidar e impulsar la economía de Formosa.