Se fue al pasto: el polémico comentario de Varsky sobre la "Triple A" en el sorteo del grupo de Argentina.

Juan Pablo Varsky generó polémica en las redes sociales tras expresarse sobre los rivales de la Selección Argentina en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026. Tras tocar Austria y Algeria como primeros rivales, al periodista de Telefe se le ocurrió decir que era el grupo de la "Triple A".

"Algeria rival de Argentina, Triple A hasta ahora. Argentina, Austria y Algeria. Primer partido: Argentina-Algeria, señores", dijo Juan Pablo Varsky. Sin buscarlo, causó polémica y varios usuarios en redes sociales se manifestaron sobre lo escuchado.

La reacción de X al escuchar los comentarios de Varsky sobre la "Triple A"