Argentina vs Algeria: polémico comentario de Varsky sobre la "Triple A"

Se fue al pasto: el polémico comentario de Varsky sobre la "Triple A" en el sorteo del grupo de Argentina. Qué dijo el periodista en Telefe.

05 de diciembre, 2025 | 16.46

Juan Pablo Varsky generó polémica en las redes sociales tras expresarse sobre los rivales de la Selección Argentina en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026. Tras tocar Austria y Algeria como primeros rivales, al periodista de Telefe se le ocurrió decir que era el grupo de la "Triple A".

"Algeria rival de Argentina, Triple A hasta ahora. Argentina, Austria y Algeria. Primer partido: Argentina-Algeria, señores", dijo Juan Pablo Varsky. Sin buscarlo, causó polémica y varios usuarios en redes sociales se manifestaron sobre lo escuchado.

La reacción de X al escuchar los comentarios de Varsky sobre la "Triple A"

