En el marco del sorteo del Mundial 2026, la Inteligencia artificial armó un "top ten" con las mejores selecciones de la historia de la mayor competencia de la FIFA. Para sorpresa de muchos, el equipo liderado por Lionel Messi en Qatar 2022 no entró al podio, sino que lo hizo otro combinado argentino. Además, hay dos países que no se consagraron, pero igual se subieron a la lista de consagrados.

"La elección de la mejor selección de la historia de los Mundiales es un tema que siempre genera debate apasionado, ya que implica ponderar títulos, el estilo de juego, la trascendencia y la calidad de los jugadores a lo largo de las décadas", explicó la IA Gemini y señaló: "Muchos expertos y analistas coinciden en señalar a la Brasil de 1970 como el equipo más espectacular y dominante en una Copa del Mundo".

Sin embargo, el chatbot de Google remarcó que si consideramos la trayectoria histórica completa y la cantidad de títulos: "La discusión se amplía". "Al armar un listado de 10 selecciones, una por país ganador (o notable), y elegir la mejor versión de cada una, el enfoque se centra en el rendimiento dominante, la calidad del juego y el legado táctico que cada equipo específico dejó en su respectivo Mundial", explicó y reveló el listado de las 10 mejores selecciones históricas de los Mundiales, eligiendo la versión más destacada de cada país.

Top 10 de selecciones históricas, según la IA

Brasil en México 1970 (Campeón en 5 Mundiales de la FIFA): Considerada por muchos como la mejor selección de la historia. Desplegó un fútbol ofensivo, libre y espectacular, con un ataque estelar (Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Gérson) que ganó todos sus partidos. Argentina en México 1986 (Campeón en 3 Mundiales de la FIFA): La versión más dependiente, pero también la más inspiradora y dominante de un solo jugador. Diego Maradona llevó al equipo a la cima con actuaciones individuales históricas en la fase de eliminación directa. Alemania Occidental en Alemania 1974 (Campeón en 4 Mundiales de la FIFA): El equipo anfitrión que combinó el talento individual (Beckenbauer, Müller) con una mentalidad de acero. Venció a la "Naranja Mecánica" de Cruyff, demostrando adaptabilidad táctica y jerarquía.



El primer gol de Diego Maradona en el Mundial 86 fue contra Italia.

Italia en Alemania 2006 (Campeón en 4 Mundiales de la FIFA): Un equipo defensivamente impecable y tácticamente brillante. Demostró una mentalidad ganadora impresionante, superando escándalos internos y dominando con solidez hasta vencer a Francia en la final. Francia en Francia 1998 (Campeón en 2 Mundiales de la FIFA): La generación de Zinedine Zidane, que combinó una defensa rocosa (Blanc, Thuram) con un mediocampo de fuerza y talento. Ganaron su primer título en casa con una memorable final contra Brasil. Países Bajos en Alemania 1974 (La "Naranja Mecánica"): Aunque no ganó el título, su propuesta de Fútbol Total revolucionó el deporte. Es la mejor selección no campeona de la historia, liderada por Johan Cruyff. España en Sudáfrica 2010 (Campeón en 1 Mundial de la FIFA): El pináculo del Tiki-Taka. Dominó el balón y el mediocampo con Xavi e Iniesta, ganando sus partidos de eliminación directa por la mínima diferencia, demostrando una eficacia y control de juego sin precedentes. Uruguay en Brasil 1950 (Campeón en 2 Mundiales de la FIFA): La versión que protagonizó el "Maracanazo". Su victoria sobre la gran favorita Brasil en Río de Janeiro es quizás la hazaña más épica e inesperada de la historia del torneo, combinando garra y oportunismo. Hungría en Suiza 1954 (Los "Magiares Mágicos" de Ferenc Puskás): Llegaron a la final con una racha invicta de 31 partidos y un poder ofensivo brutal (27 goles en el torneo). Su estilo ofensivo era años luz de su época. Inglaterra en Inglaterra 1966 (Campeón en 1 Mundial de la FIFA): El único equipo inglés campeón del mundo. Ganaron en casa mostrando una estructura muy sólida y con figuras históricas como Bobby Charlton, demostrando la disciplina del fútbol británico de la época.

Aclaraciones de la Inteligencia artificial sobre su podio de las mejores selecciones de los mundiales FIFA

El dilema de Brasil: La Brasil 1958 con Pelé joven fue dominante, pero la 1970 es superior por el nivel de los rivales y la calidad intrínseca de su plantilla y el estilo de juego ofensivo y libre.