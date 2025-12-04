Operativo intempestivo: investigan la conexión entre el clan Sena y la desaparición de un adolescente en 2017

Elvis Benítez desapareció en Chaco en 2017, cuando tenía apenas 16 años. Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio. Sin embargo, en las últimas horas surgió una pista que podría vincular el caso con el clan Sena, responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Este martes se llevó a cabo un gran operativo con más de 118 oficiales en el ex barrio Emerenciano, en la ciudad de Resistencia, territorio donde Emerenciano Sena y Marcela Acuña concentraron poder durante años.

En el marco del juicio por el femicidio de Cecilia, la madre de la joven sostuvo que Elvis -quien hoy tendría 17 años al momento del hecho mencionado- podría estar enterrado en alguno de los terrenos pertenecientes a los Sena.

Durante el debate judicial, otros testigos declararon que Elvis y César Sena eran “amigos” o, al menos, se conocían por haber participado juntos en distintas agrupaciones sociales de Resistencia.

Tras esas declaraciones, y por orden de las fiscales Noelia Encinas y Rosana Soto, la División de Trata de Personas desplegó un amplio operativo para rastrillar la zona, comenzando por una vivienda ubicada en la calle San Martín al 3000. “No tenemos nada concreto, pero vamos descartando todo lo que vaya surgiendo”, señalaron los agentes.

Cómo fue la desaparición de Elvis Benítez

Erika Mabel Romero, la madre del adolescente, relató que el 22 de diciembre de 2017 Elvis salió de su casa para visitar a su abuela, que vivía aproximadamente a 20 cuadras.

Dos días después, el 24 de diciembre, debía regresar para celebrar la Navidad junto a su madre y su hermana. Pero nunca volvió. Con el correr de las horas, la familia supo que ni siquiera había llegado a la casa de su abuela, como todos creían.

Si bien el posible rol de los Sena en la desaparición de Elvis aún no está claro, en el juicio por el femicidio de Strzyzowski se mencionó que el adolescente habría estado en un campo perteneciente al clan. Además, se apuntó a Gustavo Obregón -uno de los condenados por el crimen de Cecilia- como la persona que lo habría trasladado en varias oportunidades en una camioneta hacia una de las viviendas de los Sena en el ex barrio Emerenciano.