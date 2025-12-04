Cómo funciona BiblioSubte, el primer punto de préstamo de libros gratuito

Concebido para acercar la lectura a los tiempos de viaje, este nuevo punto de préstamo funcionará en la estación Plaza de Mayo de la Línea A

El Ministerio de Cultura de la Ciudad junto a Subterráneos de Buenos Aires S.A. (SBASAU) inauguró BiblioSubte, el primer espacio de la Red Pública de Bibliotecas instalado en el medio de transporte.

Concebido para acercar la lectura a los tiempos de viaje, este nuevo punto de préstamo funcionará en la estación Plaza de Mayo de la Línea A y pondrá a disposición de los usuarios un catálogo de más de 150 títulos para llevar y disfrutar tanto en el recorrido como en casa.

“El Subte no es solamente un medio de transporte. Conecta a la gente con sus afectos, sus intereses recreativos y muchos lo aprovechan para leer. Por eso inauguramos esta biblioteca, hacemos sueltas de libros e impulsamos iniciativas que permitan realizar una pausa en la rutina y formar parte de una comunidad”, destacó el presidente de SBASAU, Javier Ibáñez, durante el acto de presentación.

Del evento también participaron la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes; la subsecretaría de Gestión Cultural, Alejandra Cuevas; y el director General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, Javier Martínez.

¿Cómo funciona BiblioSubte, el primer espacio de la Red Pública de Bibliotecas dentro de la red de subterráneos?

BiblioSubte funcionará de lunes a viernes de 9 a 20 h. Los socios de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad podrá consultar y retirar hasta tres libros por mes, disponibles a través del catálogo centralizado. La devolución podrá realizarse mediante el buzón disponible durante la semana y los fines de semana en el espacio.

“Sumar lectores, acercar los libros a la gente, generar más amor por la lectura en nuestra ciudad de libros. Eso es lo que nos guía, desde la puesta en marcha de la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges a esta iniciativa de sumar bibliotecas en el subterráneo. Porque leer es mucho más que una experiencia literaria: cuando uno abre un libro abre una vida, una nueva aventura. Y nada nos hace más felices desde el Gobierno de la Ciudad que ver a la gente con un libro en la mano”, enfatizó la ministra de Cultura Gabriela Ricardes.

Quienes aún no son socios de la Red y deseen utilizar este servicio, el procedimiento para asociarse es muy sencillo. Solamente deberán completar el formulario virtual. Una vez finalizado este paso se recibirá un correo electrónico de confirmación para comenzar a usar dichas prestaciones.