6 consejos para evitar estafas en las compras para Navidad

Con la llegada de las Fiestas, las compras online vuelven a crecer con fuerza. Cada año más usuarios eligen resolver los regalos desde casa, aprovechando descuentos y evitando el tránsito y las multitudes de los shoppings. Sin embargo, este aumento en la actividad digital también trae un problema que se repite todos los diciembre: el salto en las estafas y fraudes electrónicos.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los intentos de engaño se disparan en esta época, cuando la urgencia y las promociones hacen que muchos bajen la guardia. Los estafadores aprovechan el pico de demanda para desplegar tácticas más sofisticadas: anuncios truchos con precios demasiado buenos para ser reales, sitios falsos que imitan a marcas conocidas y perfiles en redes sociales diseñados para atraer víctimas. En un escenario así, identificar señales de alerta es clave para evitar pérdidas de dinero y de tiempo.

Cómo detectar advertencias en tiendas y anuncios online

Antes de comprar, conviene investigar al vendedor. La FTC recomienda buscar el nombre de la tienda junto con palabras como “comentarios”, “quejas” o “estafa” para conocer opiniones reales de otros usuarios. Esta simple búsqueda puede revelar patrones sospechosos que no aparecen a simple vista.

También es importante revisar si el sitio ofrece datos de contacto claros, políticas de devolución transparentes y una URL legítima. Una dirección web con pequeñas variaciones respecto de la original suele ser un indicio de imitación.

Qué métodos de pago son más seguros

Para minimizar riesgos, la FTC aconseja priorizar las tarjetas de crédito. Si se detecta un cobro indebido o el producto nunca llega, es posible disputar la operación y recuperar el dinero. En cambio, medios como criptomonedas, tarjetas de regalo, transferencias directas o apps de pago ofrecidas como única opción suelen ser una señal de alerta.

Guardar comprobantes y respetar plazos

Conservar recibos, confirmaciones de compra y mensajes con el vendedor es fundamental para cualquier reclamo. En Estados Unidos —y en muchos otros países— las tiendas deben cumplir con los plazos prometidos o devolver el dinero si no pueden hacerlo.

Además, los especialistas recomiendan mantener los dispositivos actualizados, evitar enlaces enviados por mail o mensajes y chequear siempre que la página tenga certificados de seguridad. Detenerse unos segundos antes de pagar puede evitar caer en una estafa navideña.