7 consejos para que los adultos mayores eviten las estafas virtuales

Los adultos mayores se convirtieron en uno de los blancos preferidos de los ciberdelincuentes. En los últimos años, crecieron las estafas que llegan por WhatsApp, correos electrónicos o llamadas que simulan provenir de organismos oficiales, bancos e incluso familiares. Con técnicas cada vez más sofisticadas —incluida la clonación de voz y los deepfakes impulsados por inteligencia artificial—, los atacantes buscan ganar dinero rápido aprovechando vulnerabilidades frecuentes en este grupo.

El motivo es simple: muchos adultos mayores cuentan con ingresos estables, mantienen una confianza generacional en la autoridad y suelen utilizar dispositivos o contraseñas desactualizadas. A eso se suma la soledad o el aislamiento, que facilitan engaños emocionales como estafas románticas o pedidos urgentes de supuestos familiares en problemas. Por todo esto, reforzar los hábitos de ciberseguridad y el acompañamiento familiar es clave para reducir riesgos.

Las estafas digitales más comunes que apuntan a adultos mayores

Phishing: correos o mensajes que se hacen pasar por bancos, servicios de salud o dependencias del Estado. Incluyen un link que lleva a una web falsa preparada para robar claves, datos personales o información bancaria.

correos o mensajes que se hacen pasar por bancos, servicios de salud o dependencias del Estado. Incluyen un link que lleva a una web falsa preparada para robar claves, datos personales o información bancaria. Soporte técnico trucho: aparecen en búsquedas de Google prometiendo resolver fallas de streaming o telefonía. Le piden al usuario instalar una app que, en realidad, les otorga acceso remoto al dispositivo.

aparecen en búsquedas de Google prometiendo resolver fallas de streaming o telefonía. Le piden al usuario instalar una app que, en realidad, les otorga acceso remoto al dispositivo. Estafas románticas: comienzan con un vínculo afectivo que deriva, más tarde, en pedidos de dinero para emergencias inventadas.

comienzan con un vínculo afectivo que deriva, más tarde, en pedidos de dinero para emergencias inventadas. La estafa del “familiar en apuros”: utilizan voces clonadas o audios editados para imitar a un hijo o nieto y presionar por una transferencia urgente.

utilizan voces clonadas o audios editados para imitar a un hijo o nieto y presionar por una transferencia urgente. Falsas inversiones: ofrecen ganancias rápidas o proyectos milagrosos que resultan ser fraudes.

Cómo prevenir las estafas digitales a adultos mayores

La mejor defensa comienza en casa. Hablar del tema sin culpas ni juicios ayuda a evitar el aislamiento digital y a generar confianza. Explicar cómo operan los estafadores con ejemplos concretos, acordar una palabra clave para validar emergencias familiares o compartir experiencias reales son acciones que pueden marcar la diferencia.

Las 7 medidas de ciberseguridad simples y efectivas para evitar estafas:

Evitar hacer clic en enlaces recibidos por mail o WhatsApp si no fueron solicitados.

No descargar apps desde links enviados en chats de “soporte”. Solo usar Google Play Store o Apple Store.

En WhatsApp, verificar que los organismos oficiales tengan el tilde azul al lado del nombre.

Crear contraseñas fuertes y distintas para cada cuenta.

Activar la autenticación de dos factores (2FA).

Bloquear ventanas emergentes y llamadas automáticas en el celular.

Usar las protecciones que ofrecen los bancos: límites de transferencia, alertas familiares y doble verificación en operaciones sospechosas.

Con información clara, acompañamiento y pequeñas rutinas de seguridad, los adultos mayores pueden navegar con más tranquilidad y evitar caer en engaños cada vez más frecuentes.