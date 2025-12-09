Marcha atrás: vuelve el recorrido de una histórica línea de colectivo del Conurbano

La modificación había comenzado el lunes 24 de noviembre.

A sólo una semana de su anuncio oficial, la empresa EVG puso fin a las pruebas del ramal S de la línea de colectivos 293 que unía la estación de Burzaco con el barrio Don Orione.

La modificación había comenzado el lunes 24 de noviembre, luego de que la compañía asumiera el circuito que realizaba la línea 510 ramal 3 y extendido su recorrido desde Don Orione hasta la terminal ferroviaria del tren Roca. Según informaron desde la empresa, el objetivo inicial había sido unificar ambos servicios bajo un solo ramal operativo.



¿Qué va a pasar con el recorrido que unía la línea de colectivos 293?

Tras el fin del ramal S de la línea de colectivos 293, la compañía Expreso Villa Galicia San José S.A. retornará el servicio con la línea 510, ramal R3, que anteriormente cubría el trayecto en Almirante Brown.

Las unidades partirán desde Araujo, Figueroa (Terminal Orione), Rufino Córdoba, Aconquija, Araujo, Leguizamón, Avenida Monteverde, San Jorge, Avenida República Argentina, Alem, Terrero, Aristóbulo del Valle, Avenida Espora, Colón y Pellegrini, hasta la estación Burzaco.

¿Cuál es el recorrido de la línea 510, ramal R3?

La línea 510 - 3 del Colectivo (B° Libertad X 25 De Mayo) tiene 48 paradas desde Estación Burzaco (263 - 266 - 510) hasta Alberto Ghiraldo, 989.