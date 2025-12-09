Cuánto dinero se transfiere en diciembre 2025 sin tener problemas con ARCA

Cuánto puedo transferir sin aviso a ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió los topes máximos que rigen sobre transferencias bancarias, movimientos en billeteras virtuales y operaciones financieras. Estos límites establecen a partir de qué monto las entidades deben reportar movimientos del usuario y cuándo puede solicitarse documentación adicional para justificar el origen del dinero.

Los valores son clave para evitar bloqueos, requerimientos de información o revisiones posteriores, especialmente en un mes con mayor volumen de operaciones, como diciembre. Desde el 1 de junio están en vigencia los parámetros mensuales que determinan cuándo una persona o empresa puede ser informada automáticamente a ARCA.

Los montos no se analizan operación por operación, sino por el total del período mensual acumulado entre transferencias, acreditaciones, extracciones y saldos finales. Si el dinero está en moneda extranjera o en criptomonedas, se convierte a pesos según la cotización tipo comprador del día.

ARCA: qué pasa con las transferencias

Para quienes operan como individuos, ARCA considera el monto total de los movimientos del mes. Los topes que no deben superarse para evitar controles adicionales son:

Transferencias y acreditaciones.

Extracciones en efectivo.

Saldo total al cierre del mes.

Movimientos en cuentas de billeteras virtuales.

Montos colocados en plazos fijos.

Compras como consumidor final.

Superar estos importes puede activar una notificación automática desde el banco o la billetera digital hacia el organismo.

Transferencias ARCA: qué tener en cuenta

En el caso de empresas o entidades comerciales, los límites también se aplican de manera mensual, contemplando:

Transferencias y acreditaciones.

Extracciones en efectivo.

Saldo bancario final.

Importe total de los plazos fijos durante el mes.

Los parámetros son más restrictivos que para personas físicas, ya que se asume un mayor volumen de operaciones y mayor responsabilidad regulatoria.

ARCA: ¿qué ocurre si se superan los topes?

Cuando el total mensual de una cuenta excede los límites establecidos, el banco o la plataforma digital informa automáticamente la operación a ARCA. A partir de ese momento, el organismo puede requerir documentación que justifique el origen de los fondos, como:

Recibos de sueldo.

Declaraciones juradas.

Comprobantes de transferencias.

Facturas o documentos comerciales.

Si el usuario no puede respaldar esos movimientos, se aplican sanciones administrativas y, en situaciones más complejas, bloqueos temporales o restricciones sobre la cuenta hasta clarificar el origen del dinero.

ARCA revisa los límites dos veces al año, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. De esta manera, los topes mensuales acompañan el proceso inflacionario y se ajustan automáticamente para mantener el monitoreo del sistema financiero sin frenar operaciones habituales.