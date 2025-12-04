Caos de tránsito: cerrarán una autopista clave durante el fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires

La autopista Dellepiane estará cerrada por completo durante este fin de semana largo. El tránsito estará cerrado en ambos sentidos desde el viernes 5 de diciembre hasta el martes 9 debido a la demolición del Puente Río Negro, en medio de las obras de renovación integral que lleva adelante la Ciudad de Buenos Aires.

Cierran el tránsito de la autopista Dellepiane: hasta qué hora se puede circular

El tránsito dejará de poder circular desde las 22 del viernes 5 y hasta las 5 de la mañana del martes 9 de diciembre, por lo que los automovilistas y los colectivos deberán evitar la zona y tomar los caminos alternativos. En concreto, las obras se llevarán adelante en Dellepiane, entre Río Negro y General Paz.

El Puente Río Negro permanecerá cerrado hasta abril del 2026, momento en el que se inaugurará el nuevo. Mientras que las calles colectoras que se cerrarán hasta el próximo martes volverán a habilitarse luego del martes 9 de diciembre.

En dirección a Provincia : los automóviles que circulen por la Autopista 25 de Mayo serán desviados por la Autopista Perito Moreno. Desde allí, podrán optar por seguir hacia el Acceso Oeste o empalmar con la Av. General Paz para luego conectarse con la Autopista Riccheri.

: los automóviles que circulen por Desde allí, podrán optar por seguir hacia el Acceso Oeste o empalmar con la Av. General Paz para luego conectarse con la Autopista Riccheri. En dirección a Capital Federal: los vehículos que ingresen desde provincia podrán transitar por la Av. General Paz, mano hacia el Río de la Plata, hasta la altura de Av. Juan B. Allí, habrá una salida hacia la Autopista Perito Moreno rumbo al Centro.

Desde la Ciudad de Buenos Aires advirtieron sobre los desvíos en la zona durante el fin de semana

Además, para evitar la zona de obras se sugieren rutas alternativas como:

Av. Directorio - Av. San Juan (sentido al centro).

Av. Independencia - Av. Alberdi (hacia Provincia).

Av. Roca.

Para quienes usan puente La Noria, la opción es Av. 27 de Febrero - AU7 Cámpora.

¿Cómo avanzan las obras de la autopista Dellepiane?

La demolición de los puentes Piedra Buena y Río Negro buscan adaptar la infraestructura al nuevo diseño vial de la autopista. El proyecto prevé una renovación integral de la Dellepiane, planea mejoras en los accesos, defensas laterales nuevas, amortiguadores de impacto y la creación de un corredor exclusivo para colectivos, que se conectará con el ya existente en la AU 25 de Mayo.

Las obras de la autopista Dellepiane busca transformar la forma de moverse de las más de 200 mil personas

Además, el plan incluye la construcción de un parque de más de 4 kilómetros de largo en la traza de la autopista para sumar un espacio verde para los vecinos, con postas deportivas, juegos infantiles, bicisendas y diferentes espacios de esparcimiento.