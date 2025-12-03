PS Plus te invita a elegir el mejor videojuego del año: el paso a paso

A diferencia de otras premiaciones, acá no decide un jurado: solo cuentan los votos de las jugadoras y jugadores de PlayStation. Es una forma de cerrar el año celebrando los lanzamientos que más marcaron a la comunidad, desde las grandes superproducciones hasta los indies que sorprendieron en silencio. La votación ya está disponible y cierra el lunes 8 de diciembre, así que hay tiempo, pero no tanto.

Esta edición incluye categorías que van desde Mejor Historia hasta Estudio del Año, y todas se resuelven exclusivamente por voto popular. Una excelente oportunidad para que la comunidad reconozca los lanzamientos que marcaron el 2025 y deje asentado su propio “GOTY” (Game of the Year).

Cómo votar en los premios del PS Blog

El proceso es simple y totalmente online. Para participar, necesitás seguir estos pasos:

Entrá al sitio oficial del PlayStation Blog Latinoamérica y buscá la nota de los Premios al juego del año 2025. Deslizá hasta el final: vas a encontrar una encuesta para cada categoría, con el botón “View Poll”. Elegí tu candidato en cada lista. Si tu juego favorito no aparece, tenés la opción de escribir el título manualmente. Confirmá el voto y repetí el proceso en todas las categorías que te interesen. No estás obligado a votar en las 19. Acordate de hacerlo antes del 8 de diciembre a las 23:59 p.m., cuando cierran oficialmente las encuestas.

Qué se vota y qué premios hay

Las categorías cubren prácticamente todos los aspectos de un juego: Mejor Personaje Nuevo, Mejor Historia, Mejor Aprovechamiento Gráfico, Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora, Mejor Juego Independiente, Mejor Juego de PS4, Mejor Juego de PS5, Estudio del Año, entre otras.

Cada categoría entrega trofeos de Bronce, Plata, Oro y Platino según la cantidad de votos recibidos. No hay jurado secreto ni comité editorial: el resultado final refleja directamente lo que eligió la comunidad del PlayStation Blog. Si tu GOTY te hizo perder la noción del tiempo este año, esta es la chance de que quede registrado en los premios oficiales de la plataforma.