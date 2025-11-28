Mejora el tránsito de un punto clave de la Ciudad con bajo del Puente Bosch.

La Ciudad de Buenos Aires sumó una nueva obra clave para la movilidad quedó inaugurado el paso bajo nivel Puente Bosch, en el barrio de Barracas, una intervención largamente esperada que permite reconectar ambos lados del Riachuelo y mejorar la circulación en una zona históricamente congestionada.

Desde 1908, el terraplén del tren Roca funcionaba como una barrera física que interrumpía el Camino Costero. Con la nueva infraestructura, esta división queda atrás, bajo las vías se instaló una estructura de hormigón diseñada para el paso seguro de vehículos, peatones y ciclistas.

Cómo es el nuevo paso bajo nivel de Puente Bosch

El nuevo corredor cuenta con una calzada de dos carriles y veredas de dos metros, y habilita una conexión directa entre Barracas y Avellaneda. La obra requirió 1.400 toneladas de materiales y se extiende a lo largo de 24 metros, con 13 metros de ancho y 6 metros de altura.

Además, se renovó completamente el entorno urbano. El área ahora ofrece canteros, arbolado, bancos, juegos saludables, mesas de ajedrez, un mural, cámaras de seguridad y luminarias LED, mejorando tanto la seguridad como la experiencia de quienes circulan y disfrutan del espacio.

Durante la inauguración, Jorge Macri destacó que este tipo de obras “integran y mejoran la conectividad en el sur de la Ciudad”, una zona donde se proyectan más intervenciones similares. Entre las próximas se incluyen nuevos pasos bajo nivel en Victorino de la Plaza y Pueyrredón, además de trabajos planificados en Liniers, Villa Luro y Caballito. Con esta apertura, el sur porteño avanza hacia una movilidad más fluida y segura, recuperando un punto estratégico que durante décadas permaneció interrumpido.