Boxeo: quién es el campeón mundial masculino tras la derrota del Puma Martínez

La derrota de Fernando "Puma" Martínez el pasado sábado 22 de noviembre del 2025 contra Jesse "Bam" Rodríguez en Arabia Saudita dejó a nuestro país con sólo un campeón del mundo en la rama masculina. El oriundo del barrio porteño de La Boca fue despojado de su cinturón supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras el KO del estadounidense y su caída en el ring sin dudas fue un duro impacto en el boxeo argentino. Claro que, aún queda un púgil que mantiene su título después de una categórica victoria.

Se trata de Mirco Cuello, ex representante de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio que el pasado 8 de agosto en Libia se quedó con la faja de la AMB de la categoría pluma en su versión interina tras noquear al mexicano Sergio Ríos Jiménez en tan sólo dos asaltos. Si bien no es el campeón regular -plaza de la que es dueño el británico Nick Ball-, la mencionada consagración es oficial y "cuenta" para la historia. A su vez, a nivel femenino Argentina también cuenta con Evelin "Princesita" Bermúdez, una figura que está muy cerca de lograr algo inédito.

Quién es Mirco Cuello, el único campeón del mundo argentino de boxeo a nivel masculino

El joven de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, recorrió el amateurismo siendo parte de diferentes torneos importantes tales como los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 -cosechó la medalla de bronce- y los de Tokio en 2021 donde avanzó en la primera ronda y perdió en la segunda. En noviembre del 2020 comenzó su carrera como profesional en Estados Unidos con un KO contra Akihiro Nakamura y luego realizó varias peleas más en el exterior, todas con victoria.

Colombia, México, Panamá y Libia fueron los otros destinos de Cuello que también tuvo protagonismo en nuestro país haciéndose fuerte arriba del ring. Tal es así que cuenta con 14 triunfos de los cuales 11 fueron por la vía del nocaut y el último conseguido es el más importante de todos, además del que consiguió de manera agónica contra Christian Olivo Barreda que le dio la chance de título mundial. Ahora, en santafesino sueña con la oportunidad de medirse contra el inglés Nick Ball y seguir sumando cinturones.

Mirco Cuello, el único campeón del mundo argentino de boxeo en la actualidad

Evelin Bermúdez, la única campeona mundial argentina de boxeo

El pasado 20 de septiembre en Canadá, la oriunda de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, venció por KO técnico en el primer asalto a la hasta entonces invicta local Sara Bailey. Con dicho triunfo, la "Princesita" no sólo retuvo sus coronas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), sino que se quedó también con el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). De esta manera, quedó a un paso de lograr algo inédito para el boxeo argentino: un campeón o una campeona con todos los títulos de las cuatro entidades más importantes que rigen en el deporte de los puños en simultáneo. Para lograrlo, tendrá que vencer -con fecha a definir- a la mexicana Lourdes "Pequeña Lulú" Juárez, dueña del cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y hermana de la leyenda Mariana "Barby" Juárez.

Evelin "Princesita" Bermúdez, la única campeona del mundo argentina de boxeo en la actualidad

Todos los campeones mundiales de boxeo de Argentina en la historia