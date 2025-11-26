Una importante marca de ropa deportiva cierra su producción y despide a sus trabajadores por la crisis de Javier Milei

La crisis económica actual, causada por la implementación de las políticas del Gobierno nacional, atravesó profundamente a los sectores productivos de todo el país, afectando consecuentemente a las trabajadores y los trabajadores de la Argentina.

En esta línea, en Corrientes cancelaron la producción de ropa deportiva en una importante empresa de la industria textil dejando en la calle a más de la mitad de sus trabajadores. Se trata de la marca TN Platex, que opera en una planta en Monte Caseros.

El impacto de la crisis económica en TN Platex

El cierre de la producción de medias y prendas deportivas provocó el despido de 20 trabajadoras y trabajadores de la fábrica. Otros 16 fueron reubicados en otros sectores de la planta, como en telares o la hilandería. En la totalidad de la fábrica de TN Platex trabajan alrededor de 300 personas.

"La empresa se encuentra en un proceso de reestructuración productiva", expresó un delegado gremial y explicó que "se está desmantelando un sector para dar espacio a nuevas máquinas que se dedicarán exclusivamente a la fabricación de telas". Se espera que este "nuevo sector" inicie sus funciones en abril del año que viene.

A través de distintos acuerdos se dispuso que las y los trabajadores desvinculados de la empresa cobren sus indemnizaciones y se mantengan los diálogos individuales con aquellos que optaron por el retiro voluntario.

La crisis de la industria textil en Argentina

Según el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), actualmente las empresas textiles del país trabajan apenas al 44,4% de su capacidad productiva. A grandes rasgos estos números reflejan una caída del 5% respecto al año 2024.

Este nivel en la capacidad productiva representa casi 15 puntos menos que en noviembre del 2023, cuando culminaba la gestión de Alberto Fernández y asumía la administración pública nacional el Presidente Javier Milei.

En el mismo informe del INDEC se advierte que la baja utilización de las maquinarias está profundamente ligada a la fuerte caída del consumo interno.

La apertura de las importaciones es otra de las medidas implementadas por Milei y su ministro de Economía Luis Caputo que afectó considerablemente a la industria textil. Los productos extranjeros encontraron nuevas vías de comercialización en Argentina, viéndose desprotegida la industria nacional.

Estos aspectos han sido de por sí negativos para el rubro textil, pero además resultan doblemente peligrosos porque generan un efecto en cadena sobre la producción industrial y el empleo.