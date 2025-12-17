Tragedia en Mar del Plata: tres mujeres murieron tras un incendio en un geriátrico

Este miércoles por la madrugada, la residencia geriátrica “Sagrada Familia”, ubicada en el barrio de La Perla, de la ciudad de Mar del Plata, fue el escenario principal de una gran tragedia cuando se inició un incendio en la habitación 12 del primer piso. El foco ígneo se extendió rápidamente por todo el establecimiento y causó desesperación en los residentes. Hasta el momento, las autoridades confirmaron la muerte de tres mujeres mientras que contabilizaron varios heridos.

Por su parte, en el marco del terrible siniestro, efectivos de las fuerzas de seguridad se aproximaron para socorrer a las víctimas. Un total de 15 policías debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad, ya que los mismos presentaban síntomas de intoxicación por humo. Si bien uno de los agentes quedó internado, fuentes oficiales aseguran que se encuentra fuera de peligro.

El geriátrico que fue sede del trágico evento se ubica en la calle Jujuy 1157, cuenta con dos pisos y 27 habitaciones. En uno de esos dormitorios, situado en el primer piso, fue el lugar exacto donde se inició el incendio que terminó extendiéndose por todo el establecimiento.

Debido a la complejidad de la situación, se llevó a cabo un trabajo coordinado de personal del SAME, Bomberos, la Cruz Roja, Defensa Civil, Inspección General, la Secretaría de Seguridad y el área de Desarrollo Social. Cuando finalmente lograron apagar las llamas, el personal encontró a tres mujeres sin vida: dos de 95 y una de 80 años. Al mismo tiempo, una cuarta mujer de 79 años se encuentra internada grave en el Hospital Interzonal General de Agudos.

Al momento del incendio, eran 38 los adultos mayores que residían en el geriátrico. Mientras familiares de algunos residentes fueron a retirarlos de urgencia, otros fueron derivados a tres geriátricos tras el operativo.

Qué dijeron las autoridades tras la tragedia

Dada la suma complejidad del asunto, el secretario de Seguridad del municipio, Rodrigo Gonçalvez, se comunicó con el medio local Radio Brisas, en donde confirmó: "Tratándose de adultos mayores, somos cautos y seguimos de cerca su evolución".

La investigación maneja por el momento la hipótesis de que el incendio se habría provocado porque alguien fumó en el interior de la residencia; sin embargo, hasta el momento se trata sólo de una teoría preliminar.

“Fue una respuesta eficaz en una situación extrema”, cerró el secretario de Seguridad. Actualmente, el personal de científica trabaja en la zona para determinar qué provocó el incendio, por lo que habrá que esperar para tener una confirmación certera de cómo se inició el fuego.