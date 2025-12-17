El desacertado comentario de Ozzy Lescano sobre las quejas por los aumentos en la luz.

Ozzy Lescano, panelista libertario que Alejandro Fantino tiene en el programa que lleva adelante en Neura y que días atrás manifestó no tener reparo en venderle las Malvinas a los ingleses, volvió a quedar en el ojo de la tormenta este miércoles 17 de diciembre luego de un polémico comentario sobre los duros aumentos tarifarios.

En el ciclo, uno de los integrantes trajo a colación la situación de Claudio Páez, el kiosquero que se presentó en la noche del lunes 15 en LN+ para mostrar la brutal diferencia entre la tarifa de luz de noviembre (poco más de 500.000 pesos) y la de diciembre (un millón). "Esto va a ser algo que van a tener que laburar los políticos, ponerse las pilas. Les pido por favor que lo dinfundan, porque esto nos va a liquidar", había expresado el trabajador.

Las tarifas de luz vienen teniendo incrementos considerables.

El polémico comentario de Ozzy Lescano sobre las tarifas de luz

"¿Vos viste lo que está pasando ahora con la factura de luz? Gente que pagaba 500.000 lucas en su negocio y ahora le vino un palo", le mencionó un miembro de la mesa a Ozzy Lescano. "¿Con cuánta diferencia de consumo?", cuestionó el pelilargo. "El mismo, hasta un poco menos", le respondió su compañero. "Ah, consumió menos y le cobraron más. ¿Por qué?", siguió inquisitivo Ozzy. "Porque te cobraban cada dos meses y ahora lo hacen cada uno, entonces te suman todo lo de los dos meses", sostuvo.

Luego de algunos comentarios por parte de Alejandro Fantino, su colega quiso volver al eje de la cuestión: "Ozzy, ¿cuántas veces pagaste la luz?". "No me hace falta", deslizó.

Momentos después, mientras su compañero quiso explicar que "con el cambio que hicieron los últimos meses, le viene duplicada la factura", lanzó un comentario más que desacertado: "Que se vaya a vivir a la villa, no va a pagar más".

Esto generó sorpresa en su interlocutor, quien lo interpeló: "Quizá si se va a vivir a Nordelta, tampoco va a pagar más". Desde luego, la frase que soltó generó repercusión en las redes sociales, siendo repudiado por una buena cantidad de internautas.