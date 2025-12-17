Receta de licuado de naranja fresco para el verano: por qué es mucho mejor que un exprimido, según una nutricionista.

Existe una receta de licuado de naranja refrescante y nutritivo que es ideal para preparar en verano, y que además, es mucho mejor que preparar exprimido. Según las nutricionistas Agus y Sofi, quienes comparten recetas y tips en sus redes sociales, preparar este jugo en forma de licuado es una opción más saludable y nutritiva que en exprimido.

"¿Sabías que es mucho mejor consumir un licuado de naranja que un jugo de naranja? Ya que al licuar la fruta completa, nos va a aportar más vitaminas, minerales y mucha más fibra", cuentan las profesionales.

Además, agregan que en cambio, el exprimido de naranja solamente aporta el jugo de la fruta y no da tanta saciedad. Por último, para preparar un licuado de naranja solamente necesitás una naranja, en cambio para el exprimido se suelen requerir entre 2 y 3 naranjas.

Receta de licuado de naranja (para 1 vaso)

Ingredientes

1 naranja mediana

3/4 vaso de agua

Hielo a gusto

Preparación

Lavar bien las naranjas y cortaralas, quitándole la cáscara. Llevarlas a una licuadora y añadir el agua y el hielo. Licuar. ¡Listo! Ya tenés un licuado de naranja muy nutritivo, delicioso y refrescante para el verano.

Preguntas frecuentes sobre esta receta de licuado de naranja

¿Lo puedo hacer con leche?

¡Sí! Si lo preferís con leche, podés hacerlo, ya sea con leche animal o vegetal.

¿Lo puedo endulzar?

¡Sí! Si no tenés un problema de salud que te impida consumir azúcar, podés endulzarlo con azúcar. También puede ser con miel o algún edulcorante, tipo stevia, eritritol, xilitol, entre otros.