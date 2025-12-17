Alerta amarilla por vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas

El pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por vientos fuertes que afecta a tres provincias argentinas. Se trata de la zona oeste de Pocho, San Alberto y San Javier, en Córdoba; de las zonas bajas y serranas de Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, Pringles y San Martín en San Luis; y de los departamentos de General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza en La Rioja. A estas regiones, también se suman las Islas Malvinas.

Este alerta presume la aparición de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Dadas las características, desde el SMN se recomienda:

Evitar salir si no es necesario.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener especial precaución al conducir.



El tiempo en la provincia de Buenos Aires

Hasta hace pocas horas, el alerta amarilla por vientos fuertes se extendía hasta la provincia de Buenos Aires afectando principalmente a los municipios del sur Villarino, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Dorrego, Tres Arroyos y Pringles.

Está previsto que se presenten vientos del norte o noroeste con velocidades que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora y ráfagas que llegarán hasta los 70. Las condiciones meteorológicas adversas como éstas persistirán en la región durante el desarrollo de la jornada.

Si llegaran a presentarse fenómenos de este tipo, desde el Servicio Metereológico Nacional recomiendan salir solo si es necesario, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas y no buscar refugio debajo de carteles publicitarios, árboles o postes.

Cómo estará el tiempo en el AMBA

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada del miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con cielo despejado y una temperatura de aproximadamente 17°C. Durante el resto del día se pronosticaron iguales condiciones, augurando un período estable.

Hay nulas probabilidades de precipitaciones y valores térmicos elevados: hacia la tarde se espera un ascenso de la temperatura que puede llegar a rondar los 31°C en distintos municipios del AMBA.

Por otro lado, la humedad alcanza en la jornada del miércoles el 70%. El viento sopla desde el norte a 12 kilómetros por hora favoreciendo una sensación térmica confortable para la zona. En la tarde podrían esperarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.