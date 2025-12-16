La Rioja lidera el acceso al crédito para mujeres a nivel nacional, con un 97% de préstamos

La Rioja se consolidó como la provincia con mayor acceso al crédito para mujeres emprendedoras y pymes a nivel nacional, tras alcanzar que el 97% de los préstamos otorgados contaran con la garantía del Fondo de Garantías Público de La Rioja (FOGAPLaR).

Así lo confirmó su presidenta, Laura Sabattini, en el marco de una jornada federal de trabajo desarrollada en la sede del CFI, donde se llevó adelante el cierre del programa de Desarrollo Productivo y Financiero de las Mujeres. Allí, La Rioja se ubicó en el primer lugar del ranking nacional por cantidad de créditos obtenidos por mujeres, un resultado que, según Sabattini, refleja una política sostenida de acompañamiento y cercanía con el sector productivo.

“Esto no es casual”, afirmó la titular de FOGAPLaR, a Radio y Televisión Riojana, al explicar que el liderazgo de la provincia responde a un trabajo integral que combina asesoramiento técnico, seguimiento personalizado y respaldo institucional. En ese sentido, remarcó que muchas mujeres emprendedoras suelen ser cautelosas al momento de acceder a financiamiento, por lo que contar con apoyo profesional resulta clave para tomar decisiones seguras.

Uno de los pilares de esta estrategia fue la iniciativa “Mujeres en Acción”, una jornada que comenzó en marzo y logró convocar a más de 600 mujeres de distintos puntos de la provincia. El espacio permitió acercar herramientas financieras, fortalecer capacidades productivas y facilitar el acceso al crédito, especialmente para emprendimientos liderados por mujeres.

Desde FOGAPLaR, el acompañamiento va más allá de la emisión de una garantía. Sabattini explicó que el organismo cuenta con equipos técnicos que asisten a las pymes durante todo el proceso crediticio, desde la elaboración del legajo hasta la definición del destino del financiamiento. Este apoyo se extiende tanto a líneas del CFI como a créditos bancarios y operaciones en el mercado de capitales.

En cuanto al uso de los fondos, la presidenta del Fondo indicó que más del 70% de los créditos otorgados se destinaron a capital de trabajo, una necesidad creciente en el actual contexto económico. “Se trata de sostener la actividad diaria: pagar sueldos, alquileres y mantener abiertas las empresas”, señaló, destacando el rol del Gobierno provincial en el acompañamiento al entramado productivo.

Actualmente, FOGAPLaR asiste a más de 4.000 pymes en toda La Rioja, con una fuerte presencia en el interior provincial, donde se concentra cerca del 50% de las empresas acompañadas este año. Aunque reconoció que la informalidad sigue siendo un desafío, Sabattini valoró los más de 12 años de trayectoria del organismo y ratificó su continuidad: “FOGAPLaR está a disposición de las pymes. Hay líneas de crédito para todos los sectores y necesidades, y el acompañamiento es permanente”.