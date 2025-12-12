Revolucioná tu Emprendimiento: La Rioja expuso su programa de desarrollo local para emprendedoras ante el CFI

Con la presencia de la diputada nacional por La Rioja, Gabriela Pedrali, se realizó en el CFI la Jornada de Trabajo sobre el Programa para el desarrollo productivo y financiero de mujeres. Durante el encuentro, la diputada intercambió experiencias para la construcción de estrategias conjuntas para fortalecer los ecosistemas de innovación productiva, utilizando el programa riojano Revolucioná tu emprendimiento como ejemplo en la garantía de oportunidades para la economía local.

A través de sus redes sociales, la funcionaria publicó: "Gran jornada de trabajo en CFI compartiendo los resultados alcanzados en cada provincia con el programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres y presentando nuestra experiencia con 'Revoluciona tu Emprendimiento'".

"Con la mirada puesta en 2026, proyectamos más trabajo articulado entre Provincia y CFI, convencida de que las políticas públicas deben permitir achicar brechas y brindar oportunidades allí donde no llegan solas", concluyó en su mensaje.

En qué consiste "Revolucioná tu emprendimiento"

La Rioja generó un gran revuelo al lanzar un nuevo programa que está direccionado a la generación de empleo genuino en la provincia. Según explicó el Gobierno estatal, Revolucioná tu Emprendimiento es un programa de asistencia técnica y financiera destinado a impulsar, promover, desarrollar y fortalecer emprendimientos riojanos.

Estos deberán estar en etapa inicial, además de tener la intención de mejorar y potenciar el negocio de la mano de la provincia. Entre los beneficios que se destacan, se encuentran los créditos de hasta 2 millones de pesos, 3 meses de gracia, hasta 36 cuotas fijas, una tasa de devolución del 25%, mentorías y asistencia técnica personalizada a cargo de un equipo de profesionales.

Los riojanos que quieran postularse deberán cumplir con las siguientes condiciones: ser mayores de edad con residencia en La Rioja, que no registren antecedentes en el sistema financiero formal; que cuenten con un emprendimiento de al menos un año de antigüedad; que estén orientados a los sectores de turismo, innovación tecnológica, producción artesanal creativa o economía circular.

Para inscribirse, se pude ingresar en la web oficial y completar el formulario online. Además, adjuntar la foto del DNI (frente y dorso), la constancia de domicilio y un video pitch donde se cuente brevemente el emprendimiento y cómo se usará el crédito solicitado. Además, se pueden realizar las consultas en el WhatsApp al 3804250441.

Cabe señalar, que la provincia adelantó que la primera etapa del programa se hará especial foco en mujeres emprendedoras con más de 50, que se inscriban hasta el 14 de mayo, en una y en una segunda instancia en Juventudes entre 18 y 35 años, para quienes se inscriban hasta el 22 agosto. Estos dos sectores son los que el Gobierno provincial consideró que más impulso necesitan en la etapa inicial y los que más potencial tienen para poder generar empleo.