Todo lo que hay que saber del Valorant Champions Tour 2026

La próxima temporada del Valorant buscará renovar la escena competitiva con más oportunidades para equipos emergentes, un calendario más dinámico y ajustes en el formato que apuntan a aumentar la competitividad en todas las regiones.

Cambios en el sistema de clasificación al Champions

Una de las novedades más importantes es la actualización del sistema de puntos de campeonato. En 2026, cuatro equipos por región clasificarán al Champions Shanghai:

Dos lo harán a través de los Playoffs de la Etapa 2 .

Los otros dos accederán mediante puntos de campeonato acumulados durante la temporada.

Este esquema busca equilibrar rendimiento sostenido y resultados decisivos, aumentando las chances de ver caras nuevas en el evento más importante del año.

Kickoff 2026: nuevo formato y fechas confirmadas

El inicio de la temporada también tendrá cambios. El Kickoff 2026 adoptará un formato de triple eliminación, con 12 equipos por liga. Los cuatro mejores del Champions 2025 avanzarán directamente a la segunda ronda.

Los tres mejores equipos de cada región clasificarán al Masters Santiago, que contará con 12 participantes.

Fechas de inicio del Kickoff:

Americas : 15 de enero.

EMEA : 20 de enero.

Pacific : 22 de enero.

China: 22 de enero.

Etapa 1 y Etapa 2: más presión y más eventos en vivo

Tras el Masters Santiago, llegará la Etapa 1, donde los 12 equipos se dividirán en dos grupos de seis. Cada equipo disputará cinco partidos en formato round robin y las series serán al mejor de tres mapas. Los dos últimos de cada grupo quedarán eliminados sin playoffs ni posibilidad de llegar al Masters London.

La Etapa 2 será la última oportunidad de clasificación al Champions y se disputará con playoffs presenciales en nuevas ciudades, que Riot anunciará a comienzos de 2026. El foco estará puesto en reforzar la experiencia en vivo y acercar el VCT a más regiones.

La gran novedad: equipos de Challengers pueden llegar al Champions

Por primera vez, los equipos de Challengers podrán clasificar directamente al Champions si alcanzan los Playoffs de la Etapa 2. De esta manera, Riot elimina el sistema de Ascension y apuesta por un modelo más abierto.

Además, la compañía brindará apoyo económico a los equipos que logren clasificar, con el objetivo de facilitar su participación en eventos internacionales.

Reglas de plantillas y edades mínimas

En 2026 se refuerza la meritocracia: los equipos Academy no podrán acceder al Camino hacia el Champions y perderán la protección contra el descenso. Además, se aplicarán reglas específicas según la región:

En China, la edad mínima será de 18 años para todos los jugadores.

En otras regiones, los equipos de Challengers podrán competir con jugadores desde 16 años, con ciertas excepciones en los playoffs internacionales.

Riot anticipó que trabaja en un reglamento unificado para 2027.

Una temporada clave para el futuro competitivo de Valorant

Con más eventos presenciales, un acceso más abierto al Champions y apoyo directo a equipos emergentes, el VCT 2026 se perfila como una de las temporadas más ambiciosas desde el lanzamiento del circuito. Riot busca fortalecer el ecosistema competitivo y generar un recambio constante de talentos en la escena global de Valorant.