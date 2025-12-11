Epic Games lanzó sus Promos Navideñas con descuentos de hasta 95%

Las Ofertas Navideñas de Epic Games Store 2025 ya comenzaron y están activas desde el 11 de diciembre hasta el 8 de enero de 2026 a las 17:00 CET. Durante este período vas a poder aprovechar descuentos de hasta un 95 % en una selección enorme de juegos, que incluye AAA, indies y clásicos (como Red Dead Redemption 2, Alan Wake 2, The Witcher 3 o Mortal Kombat 1 entre muchos otros).
Además de los precios rebajados, la tienda mantiene su tradición de regalar juegos de forma periódica — estos freebies cambian durante la campaña y están disponibles por tiempo limitado (generalmente 24 horas cada uno), pero si los reclamás dentro de ese plazo, quedan para siempre en tu biblioteca de Epic.
Algunos de los juegos en oferta
Los descuentos disponibles en Epic Games Store oscilan entre un 20% y hasta 95% según el juego. Si, aunque no lo creas, casos como el de Suicide Squad: Kill the Justice League se puede conseguir a solo U$2,24, cuando su precio original es de U$44,99. Además se espera una serie de “mystery free games” cada cierto tiempo durante la Navidad, con un título gratuito por 24 h aproximadamente (una dinámica similar a ediciones anteriores de esta promo).
Superproducciones y AAA
Red Dead Redemption 2 – ~75 % de descuento
Alan Wake 2 – ~70 % de descuento
Cyberpunk 2077 – ~65 % de descuento
Grand Theft Auto V Enhanced – ~50 % de descuento
Marvel’s Spider-Man Remastered – ~60 % de descuento
God of War – ~60 % de descuento
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – ~80 % de descuento
STAR WARS Jedi: Survivor™ – ~85 % de descuento
Assassin’s Creed® Valhalla Standard Edition – ~90 % de descuento
Watch Dogs 2 Standard Edition – ~90 % de descuento
Ghost Recon Breakpoint Standard Edition – ~90 % de descuento
Riders Republic – ~90 % de descuento
Otras ofertas llamadas a aprovechar
Batman Arkham Knight – ~80 % de descuento
Alan Wake Remastered – ~85 % de descuento
Mortal Kombat 1 – ~80 % de descuento
Overcooked! 2 – ~75 % de descuento
Far Cry 6 Standard Edition – ~83 % de descuento
Slime Rancher – ~75 % de descuento
Assassin’s Creed Origins Standard Edition – ~90 % de descuento
Sid Meier’s Civilization® VI – ~90 % de descuento
Dead Space – ~85 % de descuento
Paso a paso para aprovechar estas ofertas
Ingresá a la Epic Games Store desde tu navegador o launcher oficial.
Iniciá sesión con tu cuenta (o creá una si no tenés).
Entrá a la sección “Ofertas y especiales” para ver los juegos rebajados.
Filtrá por “Holiday Sale” o buscá por nombre para ver los descuentos.
Reclamá los juegos gratis del día antes de que caduquen (generalmente cada 24 h).
Comprá o agregá los juegos con descuento a tu carrito y completá la compra.
Descargá tus juegos desde la biblioteca para jugarlos cuando quieras.