Epic Games lanzó sus Promos Navideñas con descuentos de hasta 95%

Las ofertas están activas desde el 11 de diciembre hasta el 8 de enero.

Las Ofertas Navideñas de Epic Games Store 2025 ya comenzaron y están activas desde el 11 de diciembre hasta el 8 de enero de 2026 a las 17:00 CET. Durante este período vas a poder aprovechar descuentos de hasta un 95 % en una selección enorme de juegos, que incluye AAA, indies y clásicos (como Red Dead Redemption 2, Alan Wake 2, The Witcher 3 o Mortal Kombat 1 entre muchos otros).

Además de los precios rebajados, la tienda mantiene su tradición de regalar juegos de forma periódica — estos freebies cambian durante la campaña y están disponibles por tiempo limitado (generalmente 24 horas cada uno), pero si los reclamás dentro de ese plazo, quedan para siempre en tu biblioteca de Epic.

Algunos de los juegos en oferta

Los descuentos disponibles en Epic Games Store oscilan entre un 20% y hasta 95% según el juego. Si, aunque no lo creas, casos como el de Suicide Squad: Kill the Justice League se puede conseguir a solo U$2,24, cuando su precio original es de U$44,99. Además se espera una serie de “mystery free games” cada cierto tiempo durante la Navidad, con un título gratuito por 24 h aproximadamente (una dinámica similar a ediciones anteriores de esta promo).

Superproducciones y AAA

Red Dead Redemption 2 – ~75 % de descuento

Alan Wake 2 – ~70 % de descuento

Cyberpunk 2077 – ~65 % de descuento

Grand Theft Auto V Enhanced – ~50 % de descuento

Marvel’s Spider-Man Remastered – ~60 % de descuento

God of War – ~60 % de descuento

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – ~80 % de descuento

STAR WARS Jedi: Survivor™ – ~85 % de descuento

Assassin’s Creed® Valhalla Standard Edition – ~90 % de descuento

Watch Dogs 2 Standard Edition – ~90 % de descuento

Ghost Recon Breakpoint Standard Edition – ~90 % de descuento

Riders Republic – ~90 % de descuento

Suicide Squad: Kill the Justice League se puede conseguir con una rebaja del 95%.

Otras ofertas llamadas a aprovechar

Batman Arkham Knight – ~80 % de descuento

Alan Wake Remastered – ~85 % de descuento

Mortal Kombat 1 – ~80 % de descuento

Overcooked! 2 – ~75 % de descuento

Far Cry 6 Standard Edition – ~83 % de descuento

Slime Rancher – ~75 % de descuento

Assassin’s Creed Origins Standard Edition – ~90 % de descuento

Sid Meier’s Civilization® VI – ~90 % de descuento

Dead Space – ~85 % de descuento

Paso a paso para aprovechar estas ofertas