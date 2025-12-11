Escapadas: el Gobierno de PBA compartió cuáles son los pueblos más lindos para visitar

Escapadas: el Gobierno de PBA compartió cuáles son los más lindos pueblos para visitar.

A esta altura del año, una escapada no viene nada mal. Pero con los presupuestos de las Fiestas, el bolsillo no está para grandes gastos. En este sentido, en la provincia de Buenos Aires se encuentran una serie de pueblos ideales para un viaje exprés y que no implican desembolsar grandes sumas de dinero.

Turismo Provincia de Buenos Aires compartió en su página oficial cuáles son los pueblos más lindos para hacer una escapada de fin de semana. "Pueblo, campo y laguna; recreación, descanso y pesca: la fórmula de la felicidad para muchos residentes de las grandes ciudades a la hora de una escapada de fin de semana. A continuación te sugerimos tres destinos icónicos que cumplen la consigna y nunca pierden su vigencia", expresaron en el sitio web.

Chascomús es uno de los clásicos para una escapada de fin de semana.

Cuáles son los pueblos más lindos para una escapada en Buenos Aires

Chascomús

Chascomús combina patrimonio histórico y naturaleza en un entorno que la volvió uno de los destinos clásicos de la provincia. Su casco antiguo, junto con la emblemática Capilla de los Negros, se suma a un sistema de lagunas que marca el ritmo de la vida local.

La Laguna de Chascomús, la más extensa del conjunto, abarca unas 3.000 hectáreas y mantiene una profundidad media de dos metros. Sus orillas alternan sectores de playa y barrancos, y un camino costero rodea todo el perímetro, donde funcionan clubes náuticos y espacios preparados para practicar remo, vela, kayak y pesca deportiva, especialmente del pejerrey. Desde el agua, las panorámicas se vuelven parte esencial del paseo.

Lobos

Llegar a Lobos es encontrarse con un paisaje urbano que conserva huellas de otra época: esquinas sin ochavas, antiguas cruces jesuíticas, pulperías del siglo XIX y murales que evocan duelos criollos. A pocos kilómetros, la laguna se posiciona como uno de los puntos más buscados por las familias aficionadas a la pesca.

Este humedal histórico, ubicado a unos 18 kilómetros del centro, ofrece un ámbito ideal para que grandes y chicos prueben suerte con el pejerrey, la tarucha, el dentudo o las mojarras. El paseo incluye una costa arbolada con eucaliptos añosos, muelles y zonas de descanso. Allí también se practican deportes náuticos y se puede visitar la localidad turística de Villa Logüercio, que completa la propuesta.

San Miguel del Monte

San Miguel del Monte es un destino marcado por su tradición gauchesca y un pasado estrechamente ligado a los primeros fortines levantados para frenar los malones, durante el período colonial. Además del histórico Rancho de Rosas, vinculado a la formación de las milicias rurales conocidas como “Los Colorados del Monte”, la localidad encuentra en su laguna uno de sus símbolos más reconocidos.

La costanera asfaltada, iluminada y con un cuidado parquizado invita a caminar, especialmente al atardecer. En este espejo de agua se desarrollan diversas actividades náuticas y la pesca del pejerrey, mientras que los alrededores ofrecen una amplia variedad gastronómica para cerrar la visita.