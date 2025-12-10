Tras las rumores de compra, DOTA rompió el silencio: qué va a pasar con las líneas de colectivos MOQSA

El director del grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, desmintió los rumores de intención de compra de MOQSA, poniendo fin el contenido de un presunto comunicado que hablaba de un proceso activo de adquisición de las líneas de colectivos de la firma.

“Totalmente mentira”, respondió el empresario a una nota que aseguraba que la firma iba a adquirir toda la flota de colectivos, incluyendo la infraestructura operativa y los recorridos.

“Nota falsa sin ninguna veracidad”, reiteró Pasciuto en otro comentario a través de redes sociales, donde también expuso que “es una pena como juegan en este difícil momento con la gente de dicha empresa”.

¿Qué líneas de colectivos opera la empresa MOQSA?

MOQSA actualmente es responsable de las líneas 159 - 219 - 300 - 372 - 584 - 603 - 619 las cuales prestan servicio en el corredor Quilmes–Berazategui–Florencio Varela. Además de la flota y el volumen significativo de pasajeros, la empresa posee talleres, cabeceras y un plantel de trabajadores con fuerte presencia territorial.

El rumor surgió luego de que pequeños medios del sur del conurbano bonaerense aseguraran la existencia de un “comunicado oficial” en el cual el grupo DOTA anunciaba la compra. Se sumó también el escenario de crisis que atraviesa la compañía, que mantuvo paralizado su servicio durante varios días por falta de pago de salarios a sus choferes.