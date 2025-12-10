Se fue al pasto: Christian Martin derrapó en LN+ y trató de "cabaretera" a la mujer de Perón

Papelón vergonzoso de Christian Martin al aire de LN+.

Christian Martin, periodista corresponsal de LN+ en Londres, se fue al pasto al hablar sobre la "mujer cabaretera" de Juan Domingo Perón. Como si fuese poco, lo hizo con un dato inexacto que corresponde al cierre de HARRODS, tienda londinense que tuvo su sede en Argentina y que cerró en 1998.

Según Christian Martin, HARRODS cerró porque "apareció un señor con su mujer cabaretera y arruinó todo", en alusión a Juan Domingo Perón y una de sus dos esposas, Isabelita o Eva Perón. Cabe destacar que el año en que Perón dejó de presidir el país fue en 1974, cuando falleció. El error, sumado al derrape del periodista, no tardó en viralizarse en redes sociales.

"Mirá, te dejo una linda postal, Pablo. HARRODS, lleno de gente. El único que había fuera de Londres era en Buenos Aires. Hasta que apareció un señor con su mujer cabaretera y arruinó todo", manifestó Christian Martin, ante la atención de Pablo Rossi. El conductor, lejos de cuestionar a su corresponsal, optó por reírse y decir: "Un poquito gorila, me encantó".