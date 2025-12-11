El Gobierno pesca gobernadores con el anzuelo de la ley de Glaciares y la minería

Horas después de publicar el decreto convocando al Congreso a sesiones extraordinarias para diciembre, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, para hablar del proyecto de Presupuesto y de la ley de Glaciares. Uno de interés primordial del Ejecutivo y el otro de los gobernadores, que creen ver en la explotación minera una gran fuente de recursos para sus provincias. Más temprano también pasó por la Casa Rosada el salteño Gustavo Sáenz y este jueves irá el tucumano Osvaldo Jaldo, todos mandatarios de la línea dialoguista, muy dispuestos a acompañar al oficialismo en el Congreso, siempre y cuando le cumplan algunos pedidos.

Tanto Jalil como Orrego tienen bloques legislativos propios, muy dispuestos a levantar la mano para facilitarle las cosas al Gobierno. Jalil rompió el bloque de Unión por la Patria y armó la bancada Elijo Catamarca de tres diputados. Lo más trascendente de esa decisión fue que le permitió a La Libertad Avanza convertirse en la primera minoría en la Cámara baja y una insistente versión indica que recibiría a cambio de ese favor el tercio estatal del yacimiento Aguas de Dionisio, algo que le permitiría a la provincia el control de la mina de oro.