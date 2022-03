El desubicado comentario de Christian Martin sobre las mujeres ucranianas

Enviado a Ucrania, el polémico Christian Martin lanzó un comentario machista y se convirtió nuevamente en foco de críticas y repudio.

Christian Martin se caracteriza por expresar sus opiniones de lo más polémicas sin ningún tipo de filtro al aire en los programas de televisión que lo convocan. Un patrón que repitió durante un móvil como corresponsal en Ucrania, desde donde lanzó un repudiable comentario machista para dejar en claro su concepción sobre las mujeres ucranianas.

La guerra entre Rusia y Ucrania eso foco de debates, informes e investigaciones especiales de los medios argentinos. En este marco, LN+ decidió enviar al periodista Christian Martin al lugar de los hechos para informes de primera mano sobre los terribles hechos que atraviesa la región. "Lo más importante acá es que hay gente que está sufriendo, familias sufriendo", precisó Martin antes de contar la noticia del "fantasma de Kiev", en referencia a la intervención de un piloto ucraniano que habría derribado a seis aviones rusos en combate.

El clima tenso no fue excepción para que el cronista irrumpiese con una de sus características salidas, de lo más desagradables dado el tema sensible para el que se lo envió a Ucrania. Despojado, Martin habló sobre su concepción de las mujeres de la región y afirmó: "las ucranianas están buenas, y si, de lo mejor que hay en Europa".

El video saltó rápidamente a las redes sociales, donde condenaron el comentario desubicado y machista del exrugbier que acostumbra a "stremear" con sus seguidores, donde proclama sus extrañas y polémicas opiniones.

El calvario de Christian Martin: dijo que el cuarteto es "caca" y sufrió la furia cordobesa

El exjugador de rugby es la cara de los móviles sobre los hechos que suceden en Europa tanto en ESPN como en LN+ y desde esa posición, cobró popularidad en los últimos años. A raíz del crecimiento de su fama, el público comenzó a conocer más de su personalidad y sus polémicas declaraciones, como la revelación sobre el torneo de "lanzamiento de enanos" del que participó o la pregunta machista a una futbolera. Sin embargo, su último "hit" tuvo que ver con un comentario peyorativo que hizo sobre el cuarteto cordobés tiempo atrás, pero que cobró trascendencia en los últimos días.

El periodista se hizo viral por un video poco feliz donde afirma "esto es despreciable, esto es caca", mientras comenzaba a escucharse la cación 8.40 de Rodrigo Bueno. Mientras el "Vikingo" blasfemaba, Momo comenzó a hacer el característico baile de "La Mona" Jiménez, otra de las leyendas del ritmo por excelencia en Córdoba. Esta no fue su única reacción contra la música popular argentina. Ya en otra ocasión, apuntó contra L-Gante e incluso, en la misma entrevista con Momo, Martin también afirmó: "Detesto la cumbia".

En Córdoba la reacción fue feroz. El "Bocha" Houriet, uno de los relatores más famosos de la provincia, fue durísimo en Twitter. "Sr. Martin, la música nunca es 'caca', la música es música y existe la libertad de elegir y disfrutar, lo correcto sería decir, a mí no me gusta esa música... con todo respeto, su trabajo no me gusta y elijo otros periodistas, pero su trabajo no es 'caca', le mando un abrazo….", lanzó, con altura, el referente de Cadena 3.