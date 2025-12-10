Guillermo Yanco, el esposo de Patricia Bullrich, actuará en Avenida Corrientes

Guillermo Yanco y Patricia Bullrich.

La Avenida Corrientes prepara una temporada de verano 2026 con fuertes propuestas para revivir el consumo, que tendrán a estrellas y mediáticos en las marquesinas. Pero en las últimas semanas, un afiche gigante en la esquina de Avenida Corrientes y Rodríguez Peña llamó la atención de no pocos transeúntes por un curioso anuncio: el esposo de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco, actuará en una de las comedias de enredos que se verán a partir de enero.

Guillermo Yanco, un hombre que anda en las sombras y que está en pareja con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich desde 1997, es abogado y está ligado al mundo de los negocios, habiéndose vinculado con empresas de Israel. También pasó por la Legislatura porteña y y tuvo el programa de radio Propuesta abierta, en FM Cultura. En la actualidad es vice presidente del Museo del Holocausto, fundado el 26 de abril de 1993 y emplazado en el barrio de Recoleta, y próximamente uno de los actores de la comedia ¿Qué somos?, de Juan Acosta -humorista conocido por su público apoyo a modelos políticos conservadores- y Silvio Klein.

Guillermo Yanco y Patricia Bullrich (Foto captura Instagram).

La obra, una producción de Aldo Funes que reestrenará en el teatro La Casona el próximo 8 de enero de 2026, se presenta como "una comedia ágil y simple que le da la misma forma por medio de sus personajes obtendrá las sonrisas del espectador rápidamente", según una descripción del sitio web Plateanet, que ya tiene habilitada la venta de entradas a $25.000. Aunque en la ficha técnica no se especifica cuál es la importancia del personaje de Yanco, en publicaciones de Instagram se lo presenta como Eduardo, un encargado de edificio que "sabe todo lo que pasa" y que tiene "alma de detective y corazón noble".

Guillermo Yanco en su ficha de la obra ¿Qué somos? (Foto captura Instagram).

Aunque la presencia de Guillermo Yanco en las tablas pueda sorprender a muchos, no se trata de su primer trabajo actoral. Si bien no hay un registro de su carrera o estudios como actor, en 2013 debutó en la obra El Evento, bajo la dirección de Luz Palazón y sobre un texto de Julio Chávez, en el teatro Codigo Montesco. "Estuvo bárbaro, me encantó y por eso es que quiero compartirlo con ustedes. Para que lo reconozcan es el más bueno", sostuvo Patricia Bullrich en una publicación de Facebook de diciembre de ese año.

La historia de Patricia Bullrich y Guillermo Yanco

Patricia Bullrich y Guillermo Yanco llevan juntos 27 años. Un dato curioso es que nunca pasaron por el Registro Civil. "Nunca me hagan elegir entre la política y mi pareja, porque Yanco ya sabe la respuesta: me quedo con la política", suele bromear Bullrich en diversas entrevistas cuando es consultada por su vida sentimental.

Bullrich y Yanco se conocieron en un acto político y él decidió invitarla a salir, pero ella lo rechazó. El abogado siguió insistiendo con poco éxito, hasta que meses después del primer fallido pudo concretarse una cita. La pareja no suele mostrarse públicamente, pero uno de los últimos momentos álgidos fue en 2023 cuando, según consignó Letra P, Javier Milei acusó a Yanco de haber estado detrás de un repudio que vivió durante un acto por el aniversario del atentado a la AMIA. "Que no se meta con mi marido", le habría advertido a Milei la entonces precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio.