La escapada más linda de Zona Oeste: a 30 minutos, diseñada por un urbanista alemán y que se llamó Eva Perón.

En el corazón de zona oeste se ubica Ciudad Jardín, un barrio cuya arquitectura fue diseñada por un urbanista alemán y hoy brilla como una de las más lindas del conurbano bonaerense. Cuna del rock, esta localidad del partido de Tres de Febrero tiene una historia reciente sumamente atractiva y es perfecta para una escapada cerca de la Ciudad.

Ciudad Jardín es un embrión de El Palomar, localidad que se divide entre Tres de Febrero y el municipio de Morón. Aquella es donde la vida residencial tiene lugar, con las casas tipo alemán que parecen salidas de una película. En esta, por su parte, vibra un polo gastronómico y el Cine Teatro Helios, casa del festival de cine más importante de zona oeste: el Festival Internacional de Cine Independiente de El Palomar (EPA Cine).

Ciudad Jardín Eva Perón: un barrio con historia

Un dato que no muchos conocen es que, entre 1952 y 1955, Ciudad Jardín adoptó el nombre Eva Perón. Asimismo, durante ese período, que coincidió con la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, la actual avenida Libertad llevaba el nombre del exmandatario. Tras la proscripción, perdería el nombre de la primera dama.

Ciudad Jardín fue diseñada por un urbanista alemán.

A cuánto queda Ciudad Jardín de CABA y cómo llegar

Ciudad Jardín queda a tan solo media hora o cuarenta minutos de CABA yendo en auto por Au. 25 de Mayo y la Perito Moreno. Ahora bien, una buena opción puede ser ir en tren, ya que la Línea San Martín cuenta con la estación El Palomar, punto medio entre Ciudad Jardín y la localidad homónima. De optar por esta vía, los más rockeros podrán disfrutar de un homenaje a Divididos con el "tour rockero" de la municipalidad de Tres de Febrero. Y es que, pegado a la estación, funcionaba "La Chapita", el bar al que la banda hace mención en "¿Qué ves?" de La era de la boludez.

Siguiendo con la nostalgia y las referencias, quienes visiten Ciudad Jardín y El Palomar tienen una parada obligatoria en la Plaza de los Aviadores. No solo se puede disfrutar allí de un helado de Vitruvio, uno de los clásicos de la zona, sino, también, sumergirse en uno de los "escenarios" que vio crecer a Los Piojos.

Ciudad Jardín y El Palomar no son simples barrios, son la cuna del rock argentino como el resto de zona oeste, y una escapada perfecta para hacer en familia un domingo por la tarde en los días de verano.