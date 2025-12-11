Colapinto ya fue confirmado para 2026.

Tras el cierre de temporada en Abu Dhabi, la Fórmula 1 dio por finalizado el capítulo de la era híbrida, con la despedida del sistema DRS y del componente MGU-H de las unidades de potencia. A partir del 2026, entrará en vigor el nuevo reglamento técnico, con la llegada de nuevos motores y nuevos monoplazas con otras tecnologías para el rebase y la gestión de la energía, pero esos no serán los únicos cambios que aguarda el próximo año.

Esta semana se dio a conocer que las autoridades de la máxima categoría agregaron una modificación en relación con las prácticas libres, que son susceptibles de perderse ante interrupciones. Dicha problemática había sido objeto de diversas quejas por parte de los pilotos, especialmente en las fechas con carrera sprint, en las cuales solamente hay una sola sesión de prácticas, por lo que una bandera roja temprana podía significar la pérdida de toda la hora de entrenamientos.

Ante los reclamos de pilotos y equipos, el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA decidió que el tiempo perdido a causa de interrupciones en una práctica libre deberá recuperarse, aunque tiene algunas condiciones. En primer lugar, solamente aplicará a aquellas fechas con formato sprint, de las cuales hay seis en el calendario del 2026, ya que son las únicas en las que se pierde toda chance de reunir datos si se pierde la sesión.

Por otro lado, para que sea aplicable, la interrupción debe suceder antes de que se llegue a los 45 minutos de la sesión para que sea compensada, puesto que, si ocurre dentro de los 15 minutos finales, el horario de finalización no cambiará. La idea de este cambio es que los equipos y pilotos dispongan de la hora completa de entrenamientos, lo cual no solo ayuda al piloto para el reconocimiento de pista, sino que brinda información valiosa para los equipos en cuanto al comportamiento del monoplaza.

Sin dudas, este es un cambio favorable para la F1, en especial para aquellos pilotos que no llevan mucho tiempo en la competencia. En este sentido, los más novatos como Franco Colapinto se verán beneficiados ante la posibilidad de recuperar el tiempo en las FP1 de las fechas con sprint, en las cuales no hay FP2, sino que se pasa directamente a la sprint shootout, la miniclasificación, mientras que el sábado queda ocupado por la carrera sprint y la clasificación para el Gran Premio en cuestión.

Las fechas de sprint de la F1 2026