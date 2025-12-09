Una línea de colectivos del conurbano está de paro por sueldos adeudados

Los pasajeros del conurbano bonaerense tienen complicado el regreso a sus casas tras un sorpresivo paro de colectivos que afecta a una de las líneas que conecta a tres municipios de la zona sur. Se trata del servicio que ofrece la empresa Expreso Nueve de Julio S.A. que conecta Fiorito, San Francisco Solano y Barrio San Jerónimo, y pasa por las zonas de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.
La línea 247 cubre arterias principales como la avenida Mitre y Camino General Belgrano, y opera las 24 horas con distintos recorridos. Sin embargo, este martes no presta servicio por sueldos adeudados, según consta en la web parodebondis.com.ar.
El 247 presta servicios comunes a través de sus tres ramales: el 2 va por Mitre; el 5 también por Mitre; y el 7 que va por Agüero. Por lo que hay una gran cantidad de pasajeros afectados. También llega a Rafael Calzada, Villa Dominico y Sarandí. También llega a UBA CBC Avellaneda, UTN Avellaneda, Alto Avellaneda, Estadio de Independiente, Hospital Presidente Perón y el Estadio de Racing Club, entre otros puntos. Además, las líneas 333; 407; 437 y 707 de la empresa MOGSM tampoco prestan servicio por sueldos adeudados.
Qué recorrido hace la línea 247
- Ramal 2 por Mitre (servicio común)
Ida a Estación Fiorito: desde El Picaflor y Presidente Perón por El Picaflor, San Martín, Santa Ana, San Cristóbal, Av. Eva Perón, Av. T. Flores (Ruta Provincial Nº 49), Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), F. Onsari, Av. Mitre, J. I. Rucci, Levalle, M. Estévez, Av. H. Yrigoyen, Av. Galicia, Santa Fe, Av. General José de San Martín, Magallanes, Mendoza, Recondo, Larrazábal hasta Pilcomayo.
Vuelta a Barrio San Jerónimo: desde Pilcomayo y Larrazábal por Pilcomayo, Murature, Recondo, Mendoza, Magallanes, Av. General José de San Martín, Santa Fe, Av. Galicia, Av. H. Yrigoyen, Colón, Maipú, Av. Belgrano, Italia, Av. B. Mitre, F. Onsari, Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), Av. T. Flores (Ruta Provincial Nº 49), Av. Eva Perón, San Cristóbal, Santa Ana, Av. San Martín, El Picaflor hasta Presidente Perón.
- Ramal 5 por Mitre (servicio común)
Ida a Estación Fiorito: desde Av. Ferrocarril Provincial y J. A. López por: Av. Ferrocarril Provincial, Av. Juan Domingo Perón Av. Donato Alvarez, Av. T. Flores (Ruta Provincial Nº 49), Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), F. Onsari, Cangallo, Condarco, Comandante Lucena, General Corvalán, Av. Mitre, J. I. Rucci, Levalle, M. Estévez, Av. H. Yrigoyen, Av. Galicia, Santa Fe, Av. General José de San Martín, Magallanes, Mendoza, Recondo, Larrazábal hasta Pilcomayo.
Regreso a Barrio San Jerónimo: desde Pilcomayo y Larrazábal por Pilcomayo, Murature, Recondo, Mendoza, Magallanes, Av. General José de San Martín, Santa Fe, Av. Galicia, Av. H. Yrigoyen, Colón, Maipú, Av. Belgrano, Italia, Av. B. Mitre, Condarco, Cangallo, F. Onsari, Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), Av. T. Flores (Ruta Provincial Nº 49), Av. Juan Domingo Perón Av. Donato Alvarez, Av. Ferrocarril Provincial hasta J. A. Lopez.
- Ramal 7 por Agüero (servicio común)
Ida a Estación Fiorito: desde El Picaflor y Pres. Perón por El Picaflor, San Martín, Santa Ana, San Cristóbal, Av. Eva Perón, Av. T. Flores (Ruta Provincial Nº 49), Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), Boul. de los Italianos, C. Larralde, De la Peña, Arredondo, Gil. Madariaga, C. Larralde, Sarmiento, General Heredia, Coronel Lacarra, C. Larralde, Avenida General Guemes, Avenida Manuel Belgrano, General Paz, Avenida Mitre, J. I. Rucci, Levalle, M. Estévez, Av. H. Yrigoyen, Av. Galicia, Santa Fe, Av. General José de San Martín, Jean Jaures, Avenida B. Rivadavia, Gobernador General Viamonte, Avenida B. Rivadavia, Jose Maria Moreno, Chubut, Tagle, 1º de Mayo, Mendoza, Recondo, Chubut, Larrazábal hasta Pilcomayo.
Regreso a Barrio San Jeronimo: desde Pilcomayo y Larrazábal por Pilcomayo, Larrazábal, Chubut, Recondo, Mendoza, 1º de Mayo, Tagle, Chubut, Jose Maria Moreno, Avenida B. Rivadavia, Gobernador General Viamonte, Avenida B. Rivadavia, Jean Jaures, Av. General José de San Martín, Santa Fe, Av. Galicia, Santiago del Estero, Avenida Hipolito Yrigoyen, Colon, Maipú, Av. Belgrano, Av. Coronel Guemes, General Heredia, Presidente Sarmiento, C. Larralde, Boulevard de los Italianos, Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), Av. T. Flores (Ruta Provincial Nº 49), Av. Eva Perón, San Cristóbal, Santa Ana, Av. San Martín, El Picaflor hasta Presidente Perón.