Los Nocheros escucharon una canción generada por Inteligencia artificial y la reacción de uno de los cantante impactó a todos.

Los Nocheros comienzan las giras de la temporada de verano con todo, ya que visitaron Río Negro y Uruguay el último fin de semana, mientras que cerraron noviembre con shows en Córdoba y Chaco. En el medio de los viajes, Mario Teruel vivió un momento asombroso cuando le mostraron una canción generada por Inteligencia artificial y su respuesta fue contundente: “Qué lo re parió”.

“Doña IA nos quiere reemplazar ¿Se acerca fin de los músicos humanos?¿Ustedes que opinan?”, escribieron Los Nocheros en las redes sociales y plantearon el misterio: “Hoy es este hitazo mañana quién sabe”. En el posteo se ve un breve video del mencionado cantante y el compositor Germán Mercado, quien le muestra el tema en cuestión creado por “un robot”.



“Este es tuyo, te lo han dedicado”, comentó Mario Teruel antes de escuchar la melodía. “Germán fue papá y lo perdimos, ya no se junta con sus amigos. Tomemos la últimita, es su frase favorita… Vení Germán, vení con los muchachos”, es la letra que se escucha desde un celular, mientras todos los presentes detrás de cámara se ríen con el momento.

“¿Quién hizo esto?”, consultó el Nochero, tras lanzar una carcajada, y Mercado bromeó: “Un amigo, un robot pichero”. “Qué bárbaro, que lo re pario!”, fue la reacción de Teruel y cerró mirando a la cámara con tono misterioso: “Doña IA sabe cosas de nosotros que nosotros no sabemos ni nos acordamos”.