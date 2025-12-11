EN VIVO
Las fotos más impactantes de la marcha de jubilados

Como cada miércoles, organizaciones de jubilados protestaron frente al Congreso contra el ajuste de Milei.

10 de diciembre, 2025 | 21.13

Como cada miércoles, organizaciones de jubilados protestaron frente al Congreso contra el ajuste del gobierno de Javier Milei al sector, uno de los más atacados. El fotoperiodista Kaloian Santos Cabrera estuvo en la concentración y sacó fotografías impactantes.

Foto: Kaloian Santos Cabrera

