Emoción en el folklore por Los Nocheros y lo que vivieron en Salta

Los Nocheros volvieron a brillar en su Salta natal para alegría de los fans que los disfrutan desde hace varias décadas.

Los Nocheros es sin dudas una de las bandas más emblemáticas del folklore argentino y este fin de semana se presentaron en el histórico Teatro Provincial de Salta, donde ofrecieron un espectáculo que emocionó a sus comprovincianos. En las redes sociales, los referentes artísticos del género musical expresaron sus sensaciones luego de una noche para el recuerdo.

El sábado 4 de octubre, Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel, se reencontraron con el público salteño en una noche que combinó la fuerza de sus grandes clásicos con la frescura de sus nuevos sonidos. En el marco de una temporada brillante y nuevas canciones, Los Nocheros celebraron el lanzamiento de su sencillo “El amor es un viento que regresa”, que ya acumula miles de reproducciones en plataformas musicales.

La velada en el Provincial se convirtió en una oportunidad imperdible para disfrutar en vivo del nuevo tema, junto a un recorrido por las canciones que marcaron la historia del grupo y la memoria de varias generaciones, entre ellas: "Entre la tierra y el cielo", "La Yapa", "Chacarera del Rancho" y muchas más. “Tocar en Salta pega diferente. Gracias a ustedes por festejar con nosotros esta noche única”, publicaron Los Nocheros en Instagram. Como era de esperarse, los fans del grupo no tardaron en reaccionar y dejar sus mensajes: “Magnifica noche, hermoso show”; “La perfección si existe”; “Eternos Nocheros!!!! Siempre los mejores!!!!”; fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la mencionada red social.

De esta manera quedó evidenciado el arraigo de Los Nocheros a su lugar natal: la banda se formó en 1985 en Salta. A pesar de esta realidad, el grupo de folklore demuestra su amor por cada lugar en el que toca; recientemente se pronunciaron tras tocar en Bolivia: "El abrazo en Bolivia siempre es tan gigante! Gracias al público que elige hoy y siempre nuestras canciones, felices de estar aquí!", escribieron tras su show.

Los Nocheros sorprendieron a sus fans con una revelación en redes: "39 años"

El conjunto folklórico integrado por Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel se presentó ante su público tucumano y tocaron todos los hits que cosecharon en sus décadas con la música. "La mejor manera de compartir estos 39 años es junto a los abrazos y el cariño de la gente. Como anoche lo vivimos en Tucumán", escribieron en el pie de foto del posteo y así revelaron cuántos años tienen de carrera.

"Gracias por estos 39 años, Nocheros", cerraron su posteo para enfatizar en la cantidad de años de carrera que tiene. Por su parte, los seguidores de la banda en Instagram dedicaron varios comentarios cargados de emoción al darse cuenta que acompañan al grupo desde hace décadas: "Yo solo tenía 19 años cuando los vi por primera vez! Cuantos años pasaron y aquí estoy eligiéndolos siempre. El tiempo pasa, pero mi amor y admiración por ustedes está intacto", "Felices 39 años, amor de mis amores. Gracias por tantos kilómetros, por tantas locuras y tantas amigas nocheras que me da la vida nochera" y "Felices 39 hermosos años, que alegría ser parte de este camino desde hace 32 años ya" fueron algunos de ellos.