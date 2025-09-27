Los Nocheros se fueron de país para un importante evento musical.

Los Nocheros compartieron en sus redes sociales un video de lo vivido en un país vecino, al que acudieron para formar parte de un importante evento. El grupo de folklore integrado por Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel fue recibido en Chile para los festejos patrios de esa nación.

En el video que compartieron se pueden ver diferentes momentos que los músicos argentinos vivieron en su viaje; desde imágenes en el avión, hasta detalles de situaciones vividas en el camarín que sorprendieron a los fans por la espontaneidad y transparencia de sus ídolos. En el pie de foto del posteo, Los Nocheros se mostraron agradecidos por ser tenidos en cuenta para el evento donde tocaron y aseguraron haber disfrutado mucho de su conexión con el público chileno.

"Festejando los días patrios en Santiago de Chile con Los Nocheros. Siempre es lindo volver hermanos chilenos", escribió el más joven del trío, Álvaro Teruel, en su publicación de Instagram. Por supuesto, muchos de sus seguidores se pronunciaron en la sección de comentarios sobre su impresión ante el posteo: "Ahí estuvimos presentes! Como siempre al pie del escenario para verlos y disfrutar. Ahí estaremos siempre porque esta llama que no se apaga jamás porque la enciende nuestra ilusión", "Hermosa canción nocheritos siempre cantando lindo como ustedes lo hacen" y "Y como dice la cueca no hay primera sin segunda! Vamos por una segunda vuelta por estos lados" fueron algunos de los mensajes de la gente.

La angustia de Los Nocheros por la partida de un famoso folklorista

La banda se pronunció en las redes sociales tras la muerte de un emblema del folkore, Federico Córdoba. "Nos ha dejado un recuerdo hermoso porque Federico ese día llegó a las 10 de la mañana a la casa de Mario con un pescado que se ha hecho después en la parrilla. Se ha hecho el programa y se hizo hasta un tercer tiempo, todo se ha filmado. Hemos hecho cosas más allá de la cuestión artística", sostuvo el músico Rubén Ehizaguirre de Los Nocheros sobre la pérdida que sufrió el folklore.

Álvaro Teruel.

El Chaqueño Palavecino también habló de la partida de Federico Córdoba

"Hoy el folclore está de luto. Se fue mi padrino artístico, el querido Federico Córdoba. Dueño de una voz inconfundible y de una humildad que lo hacía aún más grande. Fue un amigo entrañable, un referente de esos que dejan huella para siempre. Su canto emocionó a generaciones y su legado vive en cada escenario y en el corazón de quienes tuvimos la suerte de compartir camino con él", sostuvo el músico.