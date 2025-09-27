Soledad Pastorutti estuvo como invitada en un show de un colega en el Rex.

Soledad Pastorutti causó sorpresa en el folklore argentino al acudir como invitada al show de un cantante de pop melódico en el Gran Rex. La artista subió al escenario para poner su voz a un hit que resonó en el último tiempo a nivel nacional.

Benjamín Amadeo es el artista que recibió en su recital a Soledad Pastorutti, para la interpretación de Para Siempre, la balada que cantan juntos en el último disco del cantante. "Muchas gracias, Sole. Te quiero mucho", escribió el artista en su posteo de agradecimiento a su colega por haber ido a su show. Ella le respondió a través de un comentario: "Un placer enorme compartir con vos tremendo momento. Gracias".

Pastorutti se encuentra en un ajetreado presente laboral: además de hacer participaciones de este tipo, trabaja en sus funciones en el Gran Rex para mediados de octubre, es jurado fija en La Voz Argentina y además continúa con su gira por distintos festivales del país donde siempre la tienen en cuenta. Por otro lado, La Sole es la cara de varias marcas para las que grabó spots publicitarios que salen en TV, radio y también en afiches pegados en las calles. Sin dudas, Soledad continúa súper vigente a pesar de cumplir 30 años de carrera en enero.

Soledad Pastorutti.

La alegría de un participante de La Voz Argentina por lo vivido con Soledad Pastorutti

Leandro Colman fue invitado por La Sole para cantar con ella en un festival de Formosa y se mostró muy emocionado después de ese momento. "¡Otra noche soñada que atesoró en mi corazón por siempre! En mi provincia y en una de las fiestas más hermosas que tenemos en Formosa, fui invitado por Sole, equipo donde fui parte en este sueño cumplido que es La Voz Argentina y que por estos grandes momentos es un gran cambio en mi vida", escribió Colman.

Y siguió: "Y de verla desde muy niño pisar los escenarios más importantes del país y el exterior por la TV revolucionando y dando aires nuevos a nuestra música folclórica popular a cantar con ella una canción en su propio show son de los sueños difíciles de alcanzar por muchos artistas y cantantes, y anoche por gracia de Dios y del universo también se me cumplió. Gracias Sole por tu generosidad y cariño para conmigo, y por el excelente trato que recibí durante todo el día por tu enorme equipo de laburo que me hicieron parte de una manera hermosa!".