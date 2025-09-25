Está a dos horas de CABA y tiene su propia fiesta del folklore: escapada al pueblito que celebra la tradición

Sorpresa en el folklore por un impactante anuncio: "Última semana".

Volvió la primavera y con ella empezaron las peñas folklóricas al aire libre en los pueblos y ciudades de Buenos Aires. En este marco, Mercedes será el punto de encuentro de todos los amantes de la música popular en un evento ideal para hacerse una escapada de fin de semana.

El próximo sábado 27 y domingo 28 de septiembre desde el mediodía Mercedes se viste de gaucho para "Baila Pueblo", un evento organizado por la Compañía de Danza y Malambo Pasión Gaucha, que se celebrará en el Parque Municipal Independencia. La propuesta tendrá el atractivo de convocar a más de 50 delegaciones de todo el país, con más de mil artistas folklóricos sobre el escenario.

Qué actividades podrán hacerse en el festival de folklore Baila Pueblo

"¡¡¡ULTIMA SEMANAAA!! Ya lo que eran meses se transformó en días para poder disfrutar de un gran evento dedicado al Bailarin", anunciaron en las redes sociales oficiales de "Baila Pueblo", un festival que ofrecerá muchas actividades para toda la familia: talleres de danza, desfiles, shows en vivo, foodtrucks, paseo de artesanos y un patio de juegos. Además, habrá sorteos durante las dos jornadas que dure la celebración. La cuarta edición del festival de Mercedes se organiza bajo el lema “Baila, canta y vive: la esencia de nuestro pueblo”.