Al área Cultura de la provincia de Jujuy despidió al destacado artista Miguel Alfaro con un comunicado.

Miguel Alfaro, el fundador y cantante de una de las agrupaciones de folklore más exitosas y pródigas de Jujuy, Chilcán, falleció a los 64 años el último sábado. La banda es un proyecto familiar, está integrado por Manuel Alfaro, en batería, Rodrigo Alfaro en guitarra y voz, y Daniel Flores en la voz. Miguel estaba en el bajo y también en la voz.

“Te vamos a extrañar”, escribieron los integrantes de su agrupación Chilcan en las redes sociales. Junto a su imagen y el símbolo de luto, postearon un mensaje especial: “Se oye el augurio en el cielo por recibir tu voz, cantarles como nos tuviste acostumbrados a deleitarnos. Hoy subiste al escenario más hermoso y desde aquí abajo te miraremos y aplaudiremos! Te extrañaremos Miguel, querido!”.

Por su parte, el área Cultura de la provincia de Jujuy despidió al destacado artista con un comunicado de condolencias. “Miguel Alfaro, destacado artista folklórico de nuestro medio, deja como legado una amplia trayectoria y el imborrable recuerdo en sus colegas y seres queridos. Desde el Ministerio de Cultura acompañamos con afecto a su familia y amistades”, publicó el organismo mencionado.

Del mismo modo, desde el municipio de la Capital jujeña expresaron su dolor: “Con profundo pesar despedimos hoy a Miguel Alfaro, un referente invaluable del folklore jujeño y una voz que marcó nuestra cultura. Su legado artístico permanecerá vivo en la memoria de nuestro pueblo, recordándonos siempre la fuerza y sensibilidad de su canto. Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos en este doloroso momento”.

Como era de esperarse, cientos de amigos, fans y admiradores dejaron sus mensajes en Facebook, donde comentaron: “Mis más sentidas condolencias para toda la familia, no olvidaré tus consejos y la humildad para conmigo, amigo, abrazo grande al cielo”; “Descansa en paz, negrito querido, gracias por los momentos compartidos, nos quedó pendiente una juntada, que Dios te regocije en su reino. Mis condolencias a la Familia”.

“Reciba la familia mi más sentido pésame. Gracias, querido Miguel, por toda tu música y tu gran humildad”, saludó otro comentarista en el comunicado de la agrupación que integró Alfaro durante varios años. Allí también manifestó otra persona cercana: “Descansa en Paz querido Miguel, te ausentas físicamente, pero vivirás en el recuerdo de todos los que te conocimos, mi más sentido pésame a la familia, TE ADELANTASTE AMIGO”. “Qué triste noticia, la partida de un amigo... Mi más sentido pésame a toda la familia Alfaro y al grupo Chilcan”, agregó otro usuario.

La última entrevista a Miguel Alfaro

Cabe mencionar que el año pasado festejaron los 28 años del grupo y presentaron a Daniel Flores, quien se había sumado como cantante. Y según reveló el medio local El Tribuno, Miguel ya tenía ganas de retirarse y dejar el proyecto Chilcán en manos de su hijo Rodrigo y los demás integrantes actuales. La banda cumple años cada 7 de diciembre.

“Siempre apostamos a trabajar con seriedad y en función de la gente. El grupo está consolidado con dos ingredientes fundamentales que son la experiencia y la juventud. Yo soy el más viejo de todos”, expresaba el artista en esa última nota al diario jujeño, donde esbozaba el anuncio de su retiro: “Quiero dejarles el legado a los chicos nuevos, que aportan en lo que es la temática actual”.

“Es un placer trabajar para la gente, tenemos mucha responsabilidad en el sentido de que a pesar de que, en nuestra provincia, no nos podemos dedicar exclusivamente a la música y tenemos que trabajar de algo alternativo para vivir, lo hacemos con mucho profesionalismo y tenemos, por ejemplo, una disciplina de ensayo de tres o cuatro días a la semana, porque la gente se merece nuestro respeto”, detallaba Alfaro en ese último reportaje.