Por qué construir una casa sale más caro que comprar una usada.

El costo de construir una vivienda en Argentina se disparó y ya supera los US$1300 por metro cuadrado, según el último informe de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco). Levantar una casa tipo de 100 m² puede rondar los $186 millones, sin contar el terreno ni impuestos, lo que genera una brecha inédita frente a los precios de las propiedades usadas.

Este fenómeno se explica en gran parte por la suba constante de materiales y la presión cambiaria, que encarecen la edificación y dificultan que una vivienda digna se construya por debajo de los US$1500 por m². En octubre de 2025, el valor promedio del metro cuadrado se situó en US$1358,46, con un crecimiento interanual del 26% y un aumento mensual en dólares cercano al 3%, según Apymeco.

La evolución de estos costos mostró fuertes oscilaciones en los últimos años. En noviembre de 2023, antes de la devaluación impulsada por el Gobierno de Javier Milei, el metro cuadrado alcanzó casi US$1800. Tras el ajuste cambiario de diciembre, bajó alrededor de US$1050. Sin embargo, este valor sigue muy por encima del promedio de US$850 registrado en el primer semestre de 2020, un período con precios históricamente bajos.

Para dimensionar el cambio a largo plazo, en 2015 construir una vivienda media costaba menos de US$600 por metro cuadrado. Desde entonces, la curva de costos fue irregular pero con una clara tendencia al alza, reflejando la presión inflacionaria y la volatilidad cambiaria.

Por qué es tan caro construir una vivienda

Desglosando los rubros, los materiales registraron la mayor suba mensual con un 4,41%, mientras que la mano de obra subió un 1,12% y la provisión de terceros aumentó 2,49%. Otro factor que complica el panorama son las demoras en la obtención de permisos de obra.

En cuanto al costo total, para una vivienda tipo de 100 m², el monto estimado ronda los $186 millones, sin incluir terreno ni impuestos. Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, afirmó que “hoy es prácticamente imposible construir una vivienda digna y habitable por debajo de los US$1500 por m²”. Este precio base puede superar los US$3000 o US$4000 en proyectos de mayor categoría.

La arquitecta Gabriela Correa agregó que una construcción estándar comienza en torno a los US$1600 y puede alcanzar los US$2000 por metro cuadrado. Mientras tanto, Serafín Marín recordó la importancia de no subestimar costos previos como honorarios profesionales, tasas, estudios de suelo y derechos de construcción, que “pueden representar varios millones de pesos antes de colocar el primer ladrillo”.

La brecha entre el costo de construir y el precio de venta de las viviendas usadas es un tema clave. Gómez Picasso señaló que “el valor de venta de un usado se ubica muy por debajo de lo que costaría reponer a nuevo ese mismo inmueble. Esta diferencia debería ser al revés, porque si no los constructores pierden incentivo”.

Por su parte, Pablo Gaytán, de Corralón Ciudadela, destacó que con costos actuales cercanos a US$1100 o US$1200 por m², frente a los US$700 u US$800 de años anteriores, “hoy resulta más competitivo comprar un inmueble usado que uno nuevo”. Esto genera un desincentivo para quienes buscan construir para vender y redirecciona la demanda hacia el stock existente.