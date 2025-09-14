Soledad Pastorutti fue parte de un famoso festival argentino.

Soledad Pastorutti compartió en sus redes sociales un video de un reciente recital que dio en un famoso festival del norte argentino. La cantante eligió su interpretación de un clásico del folklore para subir a sus redes y, como era de esperarse, el posteo causó furor entre sus fans.

La voz de hits como Tren del Cielo y El Bahiano fue parte de la grilla de la Fiesta Nacional del Pomelo en Formosa y allí le puso su voz a una canción histórica del folklore argentino: el carnavalito El Humahuaqueño. Al ritmo de "Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholitay", Soledad Pastorutti puso a bailar y cantar a todos los presentes en el evento musical.

"Qué hermosa noche compartimos en la Fiesta Nacional del Pomelo. Gracias Formosa... por abrirme las puertas de Laguna Blanca y regalarme tanto cariño", escribió Soledad Pastorutti en el pie de foto de su publicación. Por supuesto que sus fanáticos no tardaron en dedicarle mensajes de amor y admiración por su desempeño en el escenario: "Esta Soledad de Festivales... es necesaria siempre. Te amo Reina", "Tu carita de felicidad. Qué lindo es verte disfrutar arriba del escenario! La rompiste! Ay qué ganas de que sea octubre ya" y "Cuanto cuanto te extraño amor mío! Ojalá podamos volver a vernos pronto! Te amo mucho" fueron algunos de los comentarios al posteo.

El descargo de Soledad Pastorutti por la partida de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito. Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa", escribió Soledad en sus redes hace meses. Y cerró: "Ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo... Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda… No hay domingos de pastas… Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo… En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido… deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz".