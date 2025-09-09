Fiesta Nacional del Pomelo 2025: todo lo que hay que saber para la vuelta del tradicional festival formoseño

La localidad de Laguna Blanca está lista para recibir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pomelo 2025, uno de los eventos más populares y esperados de Formosa y toda la región. El festival, previsto para el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, ya despierta gran expectativa tanto por los artistas que podrían formar parte como por el impacto turístico que promete tener en la provincia, con entrada gratuita y abierta a todo el público.

Para quienes tienen pensado viajar desde la ciudad de Formosa hacia Laguna Blanca durante ese fin de semana, es fundamental conocer los horarios y tarifas de los colectivos disponibles. El servicio será provisto por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Dirección de Transporte, en articulación con las empresas Nueva Godoy y Puerto Tirol. Pablo Córdoba, director de Transporte de la provincia, destacó: “Este esfuerzo coordinado busca garantizar que todos los formoseños y turistas puedan llegar de manera segura, accesible y económica a una de las celebraciones más importantes del calendario provincial” señaló el funcionario la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Además, indicó que “gracias a los subsidios provinciales, las tarifas se encuentran muy por debajo de la media nacional”, y a modo de ejemplo, citó que “un tramo de distancia similar como Formosa–Resistencia supera los 20 mil pesos”.

El transporte y los servicios especiales

Formosa Capital: todos los servicios parten y arriban desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Formosa.

Laguna Blanca: los arribos y salidas se realizan en la Avenida 9 de Julio y 25 de Mayo (empresa Nueva Godoy), y en la Avenida 25 de Mayo y colectora (Empresa Puerto Tirol).

Servicios especiales empresa Nueva Godoy

Para el día sábado 13 la población contará con:

Formosa → Laguna Blanca: 10.05, 14, 16, 17 y 18 horas.

Clorinda → Laguna Blanca: 12.10, 14 y 17 horas.

Vuelta (madrugada domingo 14): 1, 3, 4, 5, 6 y 7 horas.

Regreso a Clorinda: 3 y 6 horas.

En tanto que el domingo 14:

Formosa → General Belgrano (vía Clorinda): 10 horas.

Formosa → General Belgrano (vía Riacho): 20 horas.

Clorinda → Laguna Blanca: 12.10 horas (línea regular).

Refuerzos según demanda

Además, informaron que la empresa Puerto Tirol el día sábado 13 ofrecerá:

Formosa → Laguna Blanca: 5.30, 9.30, 12.40, 15 y 19.15

Y el domingo 14:

Laguna Blanca → Formosa: 4.40, 5.40, 6.40, 12.40, 16.40 y 18.40 horas.

Formosa → Laguna Blanca: 9.30, 12.40, 15 y 19.15 horas.

Servicios desde el interior

Riacho He Hé → Laguna Blanca: 11, 14 y 18 horas (con salidas desde Colonia Pastoril)

Tarifas oficiales

En cuanto a las tarifas, puntualizaron que el tramo Formosa – Laguna Blanca estará $11.800; el de Clorinda – Laguna Blanca, $5400; Riacho He Hé – Laguna Blanca, $3.800; Colonia Pastoril – Laguna Blanca, $5800; Laguna Naineck – Laguna Blanca, $3500.

A su vez, remarcaron que los menores de cinco años no abonan pasaje y las personas con discapacidad podrán viajar utilizando el CUD, retirando los pasajes en forma anticipada, con un tope de hasta cuatro pasajeros por unidad.

Fiesta del Pomelo, una tradición provincial

La Fiesta Nacional del Pomelo es reconocida no solo por su propuesta artística, sino también por el abanico de actividades culturales, exposiciones gastronómicas, ferias productivas y el protagonismo de artistas locales que comparten escenario con figuras de renombre nacional. Año tras año, miles de visitantes se acercan a Laguna Blanca para disfrutar de este encuentro que combina música, tradición y promoción turística.

Cabe recordar, que Laguna Blanca está ubicada en el departamento Pilcomayo, a 140 km de la capital provincial por ruta provincial 2 y a 175 km por ruta nacional 11 y un tramo por ruta nacional 86. Sin dudas, la Fiesta Nacional del Pomelo promete ser un encuentro imperdible para miles de personas que año tras año se acercan a Laguna Blanca para celebrar la tradición, la música, la gastronomía y la cultura de Formosa.