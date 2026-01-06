Final explicado de "It: bienvenidos a Derry", la serie de HBO Max

"It: bienvenidos a Derry" llega a su final.

La precuela de horror It: Bienvenidos a Derry, estrenada en HBO Max, cerró su primera temporada el 14 de diciembre de 2025 con un final que no solo concluye el arco narrativo de esta generación de personajes, sino que además establece conexiones profundas con las adaptaciones cinematográficas de It de 2017 e It: Capítulo Dos de 2019.

Final explicado de "It: Bienvenidos a Derry"

En el episodio final, los protagonistas: un nuevo Club de los Perdedores compuesto por jóvenes como Lilly, Marge, Ronnie y Will se enfrentan a Pennywise en una secuencia cargada de tensión. El payaso atrapa a varios estudiantes con una niebla misteriosa y planea escapar de los límites de Derry, lo que significaría un nuevo ciclo de terror.

Con la ayuda de Dick, un adulto con habilidades psíquicas, los jóvenes logran volver a armar la daga mística, creada a partir del único fragmento del cometa que dio origen a It, y clavarla bajo un árbol al otro lado de un río helado. Esto reconstruye la “jaula” que mantiene a Pennywise confinado en la ciudad, lo que lo oblica a hibernar por otros 27 años. De esta forma, Pennywise no muere: queda contenido bajo Derry, pero su amenaza permanece latente, como en las películas y la novela original.

Elenco de la serie "It: bienvenidos a Derry".

La mujer del epílogo y la conexión con las películas

En el epílogo, ambientado en 1988, justo antes de los eventos de las adaptaciones cinematográficas, aparece Ingrid Kersh, interpretada por Joan Gregson, quien también apareció como la anciana Mrs. Kersh en It: Capítulo Dos, como una paciente en el sanatorio Juniper Hill, donde presencia un suceso clave.

Allí ve a una joven Beverly Marsh (interpretada nuevamente por Sophia Lillis), quien llora junto al cuerpo de su madre, Elfrida Marsh, que se ha suicidado. Ingrid le dice: “Sabes lo que dicen de Derry: nadie que muere aquí realmente muere”, la misma frase que la versión adulta de Mrs. Kersh le dice a Beverly en It: Capítulo Dos. Esta escena no solo explica por qué ese personaje aparece en la película, sino que también profundiza en su relación con Beverly antes de los eventos cinematográficos.

Una de las revelaciones más intrigantes del final es la confesión de Pennywise a Marge de que ella será la madre de Richie Tozier, un miembro clave del Club de los Perdedores en los años ochenta que finalmente derrotará a la criatura. Esta conexión temporal sugiere que Pennywise vive el tiempo de forma no lineal y que intenta alterar el futuro, aunque sin éxito.