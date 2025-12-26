Las mejores 10 series de HBO Max en 2025: video del trailer y de qué tratan

HBO Max volvió a consolidarse en 2025 como una de las plataformas más sólidas del streaming gracias a una combinación de producciones originales ambiciosas, regresos muy esperados y nuevas apuestas que rápidamente captaron la atención del público y la crítica. Con propuestas que van del drama intenso a la comedia irreverente y el terror, el catálogo del año ofrece opciones para todos los gustos. Estas son las diez mejores series estrenadas en 2025, en la plataforma, que vale la pena ver.

Efectos secundarios. Drama psicológico con tintes de sátira que aborda las consecuencias emocionales y sociales del consumo de medicamentos experimentales. Una serie animada que sorprendió con su debut.

Task. Un thriller dramático que explora el mundo del crimen organizado desde una perspectiva realista y oscura. La serie se destaca por su ritmo tenso y actuaciones sólidas como la de Mark Ruffalo y Emilia Jones.

The Pitt. Serie dramática ambientada en la sala de emergencias de un hospital saturado y con poco presupuesto para llevar a cabo su labor. La serie muestra un período de la guardia durante su primera temporada.

It: Bienvenidos a Derry. El esperado spin-off del universo de It expande el terror de Stephen King con una historia ambientada décadas antes, cargada de suspenso y atmósfera inquietante. MÁS INFO Lali Espósito Lali en River: precios, cuándo y cómo comprar las entradas

The Last of Us - Temporada 2. La adaptación del videojuego profundiza su universo posapocalíptico, con nuevos conflictos morales y personajes que elevan aún más la apuesta narrativa. La sensación fue el desarrollo del personaje de Pedro Pascal.

La silla. Producción original que mezcla comedia y drama laboral, centrada en una insólita compañía familiar. Inteligente y ácida, fue una de las más comentadas por las audiencias.

Hacks - Temporada 4. La comedia ganadora de múltiples premios regresa con nuevos desafíos para su protagonista. Mantiene su humor afilado y su mirada honesta sobre el paso del tiempo y la fama. MÁS INFO Folklore Era artista callejera pero su potente voz la llevó a participar del festival de Cosquín

El Pacificador - Temporada 2. La serie de superhéroes irreverente vuelve con más acción, violencia exagerada y humor políticamente incorrecto, sin perder su costado emocional.

Pubertat. Producción europea que retrata la adolescencia desde un enfoque crudo y realista, abordando temas como la identidad, el deseo y la presión social.