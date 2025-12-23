Las 8 fotos más divertidas de animales del 2025, según un prestigioso premio

No importan en qué contexto, los animales siempre pueden sacarnos una sonrisa y si son fotografiados, mejor. Eso es justamente lo que vuelve tan popular al prestigioso concurso internacional de fotografía de vida silvestre impulsado por Nikon, que en 2025 volvió a batir récords de participación.

Con más de 10.000 imágenes enviadas desde 109 países, el certamen celebró una década premiando las fotos de animales más ingeniosas, espontáneas y divertidas del planeta.

El concurso nació en 2015 por iniciativa del fotógrafo británico Paul Joynson-Hicks, quien entendió que el humor también puede ser una herramienta para generar conciencia sobre la conservación de la fauna.

A continuación, un repaso por las 8 fotos más divertidas de animales del 2025, según el jurado del premio.

1. El gorila acróbata

Un gorila en Ruanda parece saludar a la cámara con una pirueta muy curiosa. La imagen fue capturada portras varios días de caminata entre montañas.

2. El "bautismo" de las ranas

El estadounidense Grayson Bell, de menos de 16 años, fotografió sin darse cuenta una escena protagonizada por dos ranas verdes que parecen recrear un bautismo improvisado.

3. Zorros "bailando"

Dos zorros rojos parecen bailar breakdance en los Países Bajos. La autora, Paula Rustemeier, capturó un momento único que refleja la personalidad de estos animales.

4. El golpe insperado

Un pájaro recibe un golpe inesperado de una plata y el momento quedó plasmado en esta genial postal.

5. Ardilla "despeinada"

En Canadá, una ardilla gris aparece completamente despeinada.

6. Dos araos frente al lago

Estos pájaros noruegos parecen protagonizar una discusión interminable, con picos abiertos y expresiones graciosas.

7. Sonrisa de oso

Un oso muestra los dientes frente a la cámara en una imagen que transmite ternura.

8. “Es mío”

Un águila marina de Steller en Japón protege con firmeza su presa en medio de la nieve.