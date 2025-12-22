El animal clave de Brasil que está al borde de la extinción por segunda vez: qué atemoriza a los científicos

Las autoridades brasileñas se encuentran en alerta por la posibilidad de extinción en su territorio de los guacamayos de Spix (Cyanopsitta spixii). Estos ejemplares, también conocidos como guacamayos azules, se encuentran en peligro debido a la aparición de un brote viral de circovirus, que fue diagnosticado en los once ejemplares existentes en Brasil. Esta enfermedad es incurable y potencialmente letal para estas aves, lo que incrementa el pánico entre la comunidad ambientalista que busca preservar a la especie.

Esta noticia se da en el marco del programa para la reintroducción de la especie, y representa un duro golpe para quienes buscaban restaurar en su hábitat natural a una de las aves más emblemáticas y raras del mundo, la cual había sido declarada extinta en la naturaleza hace 25 años.

En el mes de noviembre se realizaron pruebas en ejemplares recapturados. Luego de esto, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) informó que todos los guacamayos de Spix liberados y sobrevivientes dieron positivo al circovirus, una enfermedad que afecta el pico y las plumas de las aves, pero que no representa riesgo para los humanos. En declaraciones hechas por representantes del instituto, se dijo: "La enfermedad no tiene cura y en la mayoría de los casos mata al ave".

Qué es el circovirus y cómo afecta a las aves

En Brasil solo existen 11 ejemplares de guacamayos de Spix vivos en libertad; al mismo tiempo, el país tiene otros 21 ejemplares en cautiverio en un centro de cría, los cuales también dieron positivo al virus.

Los especialistas indican que esta afección es sumamente devastadora para los psitácidos, afectando de manera considerable el pico y las plumas de las aves. A su vez, medios locales detallan que se trata de una dolencia crónica e incurable, que suele ser fatal para las aves.

Por su parte, las autoridades brasileñas continúan investigando el origen del brote; asimismo, el centro de cría BlueSky, a cargo de parte de los ejemplares afectados, sostiene que los guacamayos sudamericanos presentan una mayor resistencia al virus, destacando que algunos incluso dieron negativo en pruebas recientes.

Esta nueva dificultad para preservar la especie se suma a un historial de complicaciones que han tenido estas aves. En el año 2020 se inició el programa de reintroducción de la especie, mediante el traslado aves desde Alemania con el objetivo de revertir la extinción en la naturaleza del guacamayo de Spix, esta especie endémica de la caatinga brasileña.

Sin embargo, la degradación del hábitat y la alta demanda de coleccionistas privados fueron clave para que la especie en libertad desapareciera. Este nuevo riesgo para la especie endémica puso bajo la lupa a las instituciones responsables del cuidado de estas aves. En ese orden, el ICMBio impuso una multa al centro de cría BlueSky por incumplimiento de medidas de bioseguridad.