El programa argentino que arrasa en HBO Max: de qué trata y qué figuras participan

Masterchef Celebrity Argentina es uno de los shows más vistos en HBO Max.

HBO Max tiene en su catálogo un reality show argentino que arrasa en reproducciones, a pesar de que se mete cada noche por la pantalla de Telefe. Se trata de Masterchef Celebrity, el programa conducido por Wanda Nara que tiene a varias figuras del arte y el espectáculo del país entre sus concursantes.

La cuarta temporada de MasterChef Celebrity en su edición argentina debutó el 13 de octubre de 2025 a través de la pantalla de Telefe. En esta nueva entrega, el canal introdujo modificaciones en la grilla horaria: de lunes a viernes el programa comenzó a emitirse a las 22:00, mientras que los domingos pasó a las 22:30, media hora más tarde en comparación con la temporada anterior.

El 4 de septiembre, Telefe emitió un especial titulado Se encienden las hornallas, destinado a presentar a los participantes de esta nueva edición del certamen. El programa fue conducido por Wanda Nara, conductora del formato, junto a Verónica Lozano, y allí se dieron a conocer veinte de las veinticuatro celebridades que formarían parte de la competencia. Al día siguiente, el 5 de septiembre, los cuatro concursantes restantes fueron anunciados de manera individual a través de distintas emisiones de la señal.

Concursantes de Masterchef Celebrity en juego

Agustín “Cachete” Sierra

Andy Chango

Claudio "Turco” Husaín

Emilia Attias

Evangelina Anderson

Ian Lucas

Masterchef Celebrity.

La Joaqui

Leandro “Chino” Leunis

Marixa Balli

Maxi López

Miguel Ángel Rodriguez

Romina “Momi” Giardina

Sofía “La Reini” Gonet

Sofía Martínez

Susana Roccasalvo

Qué pasó el domingo 21 de diciembre en Masterchef

Este domingo 21 de diciembre se puso en marcha la décima semana de competencia de MasterChef Celebrity Argentina 2025, luego de la eliminación de Julia Calvo, que había quedado fuera del certamen el jueves anterior. En la gala participaron siete concursantes, de los cuales cuatro lograron subir al balcón, mientras que los tres restantes recibieron el delantal gris y deberán disputar el blanco en la instancia de última oportunidad.

Los famosos que formaron parte del desafío fueron Sofi “La Reini” Gonet, Emilia Attias, La Joaqui, Maxi López, el “Chino” Leunis, “Cachete” Sierra y el “Turco” Hunsaín. La consigna de la noche consistió en preparar platos navideños típicos de distintos países, asignados de manera aleatoria y acompañados por su correspondiente receta. Al “Turco” le tocó elaborar köttbullar, las clásicas albóndigas suecas; Maxi cocinó enchiladas mexicanas; “Cachete” preparó pollo frito con ensalada coleslaw de Japón; Emilia realizó una spanakopita con ensalada griega; La Joaqui presentó un arroz con chancho a la norteña, típico de Perú; La Reini cocinó una hallaca venezolana; y el “Chino” se enfrentó al pierogi z barszcem de Polonia.