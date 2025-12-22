Dónde ver online "Una batalla tras otra", la película de Leonardo Dicaprio favorita a los Oscar 2026

Leonardo DiCaprio en "Una batalla tras otra".

La película Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se ha convertido en uno de los fenómenos cinematográficos de 2025. Tras su exitosa temporada en salas de cine alrededor del mundo, donde recaudó más de 204 millones de dólares, finalmente llegó al streaming y está disponible para el público en HBO Max desde el 19 de diciembre de 2025.

Dirigida por el aclamado Paul Thomas Anderson, la cinta es una adaptación libre de la novela Vineland (1990) de Thomas Pynchon, y mezcla acción, drama y una reflexión sobre los movimientos radicales de los años 70. La historia sigue a Bob, un ex revolucionario que ha vivido años fuera del radar junto a su hija. Un día, tras un inesperado giro del destino, se ve obligado a reunir a sus antiguos compañeros para rescatar a su hija y enfrentarse a un enemigo poderoso, el coronel Lockjaw. La trama combina intensidad narrativa con elementos de tensión política, violencia y humor ácido.

Elenco y producción de "Una batalla tras otra"

El elenco es uno de los grandes atractivos de la película. Además de Leonardo DiCaprio en el papel principal, participan Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Wood Harris. También se destacan las actuaciones de Alana Haim, Shayna McHayle y Chase Infiniti, quienes aportan una mezcla de frescura y fuerza dramática al conjunto.

Desde su estreno, Una batalla tras otra ha generado un enorme impulso entre la crítica y el público, lo que la convirtió rápidamente en una de las películas más vistas de HBO Max. Su combinación de trama poderosa, un guión muy bien adaptado, actuaciones espectaculares y una dirección de gran nivel le han valido un lugar destacado en las nominaciones para la temporada de premios.

Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti y Benicio del Toro.

¿Por qué se habla tanto de "Una batalla tras otra"?

En el contexto de estatuillas y premios, la película lidera las nominaciones a los Globos de Oro 2026, con nueve candidaturas, entre ellas la de Mejor Película de Comedia o Musical, según la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Su presencia en categorías principales la posiciona como una fuerte contendiente en la próxima entrega de premios, que se celebrará en enero de 2026.

Varios analistas y críticos señalan que, más allá de los Globos de Oro, Una batalla tras otra podría pelear por múltiples nominaciones en los Premios Oscar, incluidos apartados de actuación, dirección y guion adaptado; un reconocimiento que reflejaría el impacto cultural y artístico de la película en esta temporada de cine.

En resumen, podés disfrutar de esta gran película del género político, acción y drama con un sello cinematográfico importante, por su elenco y dirección, a través de HBO Max.