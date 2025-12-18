Las mejores 10 películas de Navidad 2025 para ver en HBO Max: la lista completa

Falta solo días para Navidad y, ya sea que estés planeando una reunión con amigos o simplemente quieras relajarte en el sillón después de un largo día, no hay nada como una buena película temática para entrar en clima. La plataforma Max tiene un amplío catálogo de películas navideñas clave para maratonear.

La plataforma Max (antes conocida como HBO Max) cuenta con una amplia variedad de opciones que van desde los clásicos que todos vieron mil veces hasta nuevas apuestas que prometen convertirse en favoritas. Estas son las mejores 10 opciones para maratonear el 25 de diciembre en familia:

1. Elf (El Duende)

Es imposible pensar en la Navidad sin Will Ferrell. Esta comedia sigue a Buddy, un humano criado como elfo en el Polo Norte que viaja a Nueva York para encontrar a su verdadero padre. Es una película llena de inocencia y humor que te garantiza risas sin importar la edad que tengas.

2. El Expreso Polar (The Polar Express)

Un viaje visualmente increíble hacia el Polo Norte. Esta película animada, protagonizada por Tom Hanks (en múltiples roles), es perfecta para recuperar la fe en la magia navideña. Si tenés chicos en casa, es una cita obligatoria para ver en familia.

3. Navidad en 8 Bits

Para los que crecieron en los 80 o 90, esta película es un viaje directo a la nostalgia. Trata sobre la épica misión de un chico para conseguir la consola de videojuegos del momento (la Nintendo NES) como regalo de Navidad. Es divertida, emotiva y muy fácil de identificar para el público argentino que recuerda sus propias odiseas por un juguete.

4. Una Navidad en Hollywood

Si te gustan las comedias románticas con un toque de "meta-ficción", esta es para vos. La trama sigue a una directora de cine especializada en películas navideñas que, de repente, se encuentra viviendo su propia historia de amor digna de un guion de Hollywood. Es liviana e ideal para ver mientras descansás.

5. El Grinch (2018)

La versión animada de Illumination (los creadores de los Minions) está disponible en la plataforma. Es una mirada fresca y muy colorida al clásico de Dr. Seuss. El personaje de Max, el perro del Grinch, se roba el corazón de todos en esta entrega que equilibra muy bien la comedia con el mensaje de unión.

6. Gremlins

¿Quién dijo que la Navidad no puede tener un poco de suspenso? Este clásico de los 80 transcurre íntegramente durante las fiestas en un pueblito nevado. Aunque no es la típica película dulce, se convirtió en un ritual navideño para muchos argentinos que buscan algo distinto a los clichés habituales.

7. Harry Potter y la Piedra Filosofal

Aunque no es estrictamente una "película de Navidad", Max siempre la destaca en estas fechas. Las escenas de la Gran Cena en el castillo y los regalos de Ron y Harry crearon una conexión inseparable entre el mundo mágico y el espíritu de diciembre. Es el momento ideal para empezar un re-watch anual.

8. Una nueva historia de Navidad (A Christmas Story Christmas)

Se trata de la secuela del legendario clásico de los años 80. En esta versión, el protagonista ya es adulto y debe lidiar con las presiones de darle a su propia familia una Navidad perfecta. Es una película muy humana, que habla sobre el paso del tiempo y las tradiciones familiares.

9. Batman Vuelve (Batman Returns)

Para los fans de Tim Burton, esta es la película navideña por excelencia. Ciudad Gótica está cubierta de nieve y decoraciones festivas mientras Batman se enfrenta al Pingüino y a Gatúbela. Es oscura, estética y una opción genial si querés escapar un poco de los villancicos tradicionales.

10. Un Misterio de Navidad

Una propuesta reciente de la plataforma que mezcla el espíritu festivo con una pequeña dosis de misterio juvenil. Es ideal para ver con adolescentes, ya que sigue a un grupo de chicos que intentan descubrir quién robó una reliquia navideña importante para su comunidad.